新光保全榮獲亞太傑出企業大獎 董事長吳昕東獲卓越企業領袖獎
鉅亨網記者張欽發 台北
亞洲企業商會（Enterprise Asia）2025 年「亞太傑出企業獎（APEA）」評選結果揭曉，新光保全 (9925-TW) 首度參與即榮獲「卓越企業獎」，董事長吳昕東同時獲頒「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」，彰顯品牌實力與經營績效獲國際高度肯定。
「亞太傑出企業獎」為亞太區指標性獎項，自 2007 年創辦以來，每年表彰在經營、創新與社會責任表現卓越的企業與領袖，迄今涵蓋 16 國、逾 2,000 家企業與領袖獲獎。
新光保全指出，新光保全深耕產業 45 年，近年積極投入創新研發、優化管理流程與服務內容，並推動永續治理。這些努力獲得評審團高度肯定，一舉榮獲「卓越企業獎」與「卓越企業領袖獎」，充分展現公司對創新與永續發展的承諾與成果。
董事長吳昕東表示，此次獲獎正值公司 45 週年，意義深遠。他特別感謝董事會的支持與全體員工的共同努力，並指出公司近年積極導入 AI 應用與數位化轉型，打造更具「安全韌性」的智慧防護網，鼓勵團隊以敏捷回應市場需求。此次殊榮不僅肯定新光保全在智慧安全防護與永續服務的長期投入，也鞏固其在產業轉型與公共安全領域的領導地位。
新光保全持續推動數位轉型、科技整合、策略聯盟及 AI 應用，強化產品與技術研發，落實智慧防護與永續策略。同時，公司自 2007 年起舉辦逾 3,000 場「安心教室」安全教育課程，推廣 AED、CPR 及火災逃生知識，提升全民安全意識，展現對公共安全的長期承諾。
新光保全的公司的永續理念與聯合國永續發展目標（SDGs）緊密連結，致力於環境守護、社會共融與誠信治理，實現企業、社會與環境的共同繁榮。展望未來，新光保全將持續深化 ESG 策略，強化國際品牌影響力，並以「安全韌性」為核心，實現企業、社會與環境三贏的願景。
