鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-03 13:30

‌



日本自民黨總裁選舉將於週六 (4 日) 舉行，日本下一任首相也將敲定。兩大熱門人選高市早苗和小泉進次郎的政策立場，預計將會把日元帶往完全相反的走勢。摩根士丹利指出，若高市早苗當選，日元可能會遭到拋售；若其他候選人獲勝，則可能推動日元走強。

日本新首相周日揭曉 摩根大通：高市贏日元跌 小泉贏日元升。(圖:shutterstock)

自民黨總裁選舉將於 10 月 4 日舉行，政府與執政自民黨研擬 10 月 15 日召開臨時國會，進行新任首相指名選舉，並且組建新內閣。若無意外，新任自民黨總裁將直接成為日本新任首相。新內閣成立後，副大臣與政務官人事將陸續完成，預計在 20 日舉行首相演說，各黨代表提問則安排 22 至 24 日進行。

‌



摩根大通分析師 Junya Tanase 在報告中寫道，高市早苗勝選後出現日元拋售的可能性相當大，但由於她被認為對日本央行升息的反對態度不那麼強烈，因此拋售程度也將受限。

報告指出，如果市場完全計入日本央行 10 月升息的預期，美元兌日元的公允價值將在 145 日元左右的水準。

在所有候選人中，高市造苗的財政擴張性及貨幣寬鬆色彩最為濃厚。她在參選記者會上，喊出「讓日本列島更強大、更富裕」的口號，積極推出經濟政策。她提到核融合等前沿技術領域，表達了通過經濟成長增加稅收的想法。