石破茂辭職後 日本如何選出新首相？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-08 08:23

周末日本政壇大震盪，據日本《NHK》報導，日本首相石破茂以不願黨內分裂為由，決定辭去自民黨總裁職務，而這將啟動一場複雜的領導人選舉程序。

日本首相石破茂以不願黨內分裂為由，決定辭去自民黨總裁職務。

由於執政黨自民黨和聯盟夥伴在石破茂任內失去國會兩院過半席次優勢，新首相的產生過程面臨前所未有的政治挑戰。

日本法政大學政治學教授白鳥浩表示，按照目前情況來看，「自公聯盟」在眾議院的席次沒有過半，參議院也是少數派，沒有過半，很可能完全無法推進自己想做的事。

首先，自民黨需要選出新黨魁首接替石破茂。根據 2024 年 9 月的黨魁選舉規則，候選人需要獲 20 名黨內議員提名才能參選。上次選舉共有 9 名候選人參與競爭，石破茂在第二輪投票勝出。

由於自民黨失去國會過半席次優勢，新黨魁能否自動成為首相存在變數，需經過眾議院和參議院投票，如兩院分歧，眾議院意見優先。

新首相還可能解散國會提前舉行大選，以尋求國民授權，這將為日本政治經濟前景帶來更多不確定性。