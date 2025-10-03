實測Sora2 AI影音的GPT-3.5時刻真的來了嗎？
鉅亨網編譯鍾詠翔
這個中國國慶，OpenAI 執行長奧爾特曼（Sam Altman）出現在各類人工智慧（AI）生成影片裡，他坐在東北大炕上吃飯，出現在阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 和字節員工在會議室說著「網路黑話」，甚至成為街頭外賣騎手。
據《第一財經》周五（3 日）報導，這一切，都源於 10 月 1 日 OpenAI 正式推出的新一代影片生成模型：Sora 2，一同上線的還有 AI 影片社交 App 「Sora」。
目前用戶通過邀請碼可以免費下載使用，能一次生成 10s AI 影片，奧爾特曼本人成了這場全民 AI 創作中出場率最高的「演員」。
《第一財經》指出，實測 Sora2 發現，相比去年 OpenAI 發布的初代 Sora，Sora2 在物理邏輯、畫面一致性、真實感上都有顯著提升，一張照片加一句提示詞，AI 就能創作出有劇情、有文案的短片。
但「現實不存在了」嗎？從測試來看，Sora2 尚未完全跨越「真實」這道門檻。
至頂科技總編輯、PEC 聯合發起人高飛表示，Sora2 比起上一代 Sora 是一個大版本更新，很多場景都達到以假亂真的程度。不過，相比其他 AI 產品，Sora2 的技術沒有代差領先。
例如，Google 有 Veo3，也有 Nano banana 以及世界模型 Genie3，在多模態方面相當強悍，中國的可靈、即夢也能與之一戰。
高飛說，更值得關注的是其產品玩法，在打造網路產品方面，他認為 OpenAI 暫時領先於其他公司。
OpenAI 將它打造成一個更類似於短影片的消費者 App，主要機制是要求用戶上傳自己的臉部數據和聲音訊息做 AI 二創。
「這樣一方面很容易拿到了最為寶貴的消費者面部數據，其次用戶基於自己的人臉創造的影片，配合邀請碼機制，也很容易吸引親朋好友鏈式傳播。」
OpenAI 在官方博客中宣稱，Sora2 是「邁向 GPT-3.5 時刻的一步」。但 AIGC 創作領域 KOL@尾鰭 Vicky 認為，對創作者來說，可能這一時刻還沒到來，畢竟產品還是無法徹底解決一致性和物理問題。但對大多數普通受眾來說，AI 影片的門檻已大幅降低，玩 AI 影片可能真的變成了一件很接近、很有趣的事情。
