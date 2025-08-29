鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.71元，預估目標價為15.23元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.71元，其中最高估值2.98元，最低估值1.91元，預估目標價為15.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.98(2.98)
|3.24
|1.98
|0.67
|最低值
|1.91(2.01)
|1.72
|0.72
|0.67
|平均值
|2.59(2.67)
|2.68
|1.35
|0.67
|中位數
|2.71(2.83)
|2.7
|1.35
|0.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.54億
|61.77億
|35.93億
|最低值
|43.39億
|45.90億
|35.93億
|平均值
|52.18億
|51.12億
|35.93億
|中位數
|51.79億
|49.51億
|35.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|營業收入
|28.56億
|27.69億
|27.83億
|33.48億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
