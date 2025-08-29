search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.71元，預估目標價為15.23元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.71元，其中最高估值2.98元，最低估值1.91元，預估目標價為15.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.98(2.98)3.241.980.67
最低值1.91(2.01)1.720.720.67
平均值2.59(2.67)2.681.350.67
中位數2.71(2.83)2.71.350.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值62.54億61.77億35.93億
最低值43.39億45.90億35.93億
平均值52.18億51.12億35.93億
中位數51.79億49.51億35.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.55-0.110.440.74
營業收入28.56億27.69億27.83億33.48億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMY

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金3420.590.11%
哈莫尼黃金12.61-14.0%

延伸閱讀



Empty