鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-16 12:40

在日本首相高市早苗近日就台灣安全情勢發表敏感言論後，中國海警週日（16 日）發布聲明表示，一支海警船編隊當天進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，執行「維權巡邏」，使東海局勢再度升溫。

高市早苗談台灣外交風暴延燒！中國海警闖釣魚台。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，自從高市早苗 11 月 7 日在國會指出，若中國對台灣動武，日本可能啟動軍事回應後，中日外交緊張顯著加劇。

北京多次要求高市撤回言論，並指控東京干涉中國內政。

中國海警在聲明中強調，「中國海警 1307 艦艇編隊在釣魚島領海巡航，屬維護國家權益的合法行動。」

中國與日本多年來在釣魚台列嶼海域頻繁對峙，領土爭端至今未解。日本駐北京大使館尚未回應此事件。

在高市早苗相關言論後，中國對日本的外交施壓明顯升級。中國駐大阪總領事日前甚至以「伸出來的髒頭必須被砍掉」形容高市言論，引發東京正式抗議。

北京本週更罕見召見日本駐中國大使，為兩年多來首次。中國國防部亦強調，日本若軍事介入台灣問題「注定失敗」。

中國外交部於週五（14 日）警告本國公民避免前往日本，促使東京要求北京採取「適當措施」。隨後，中國三家航空公司宣布日本航線可免費退改票，顯示雙方緊張持續升高。

在台灣方面，國防部週日表示，過去 24 小時內偵測到中國軍方 30 架次軍機與 7 艘軍艦在台海周邊活動。前一日晚間，中方也進行另一場「聯合戰鬥巡邏」，意圖騷擾台灣周邊海空域。

對此，台灣軍方已派遣軍機與軍艦嚴密監控。我國政府指出，這類中國軍事巡邏每月出現數次，凸顯北京持續對台施壓的策略。