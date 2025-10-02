碳交所：打造碳定價雙軌新局 促進減碳與經濟發展創雙贏

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-02 20:06

‌



碳交所今 (2) 日與工商協進會共同舉辦「淨零與成長並行：強化碳定價中的市場機制」研討會，共吸引超過百位產業人士參與。碳交所表示，此次研討會期盼在政府逐步推動台灣邁向碳費、總量管制排放交易 (TW ETS) 的「雙軌」碳定價體系的同時，溝通產業需求及未來展望，以期攜手促進減碳與經濟發展之雙贏。

碳交所與工商協進會舉辦研討會，攜手促進減碳與經濟發展雙贏。(圖:碳交所提供)

碳交所也邀請環境部長彭啓明演講，並邀集 12 位產官學代表進行「金融—產業—綠色成長聯盟」跨界對話，希望協助企業加速減碳、推動落實低碳經濟。

‌



作為 TW ETS 制度試行的重要成員，台泥 (1101-TW)、台達電 (2308-TW) 及中鋼 (2002-TW) 代表亦在「綠色成長聯盟」場次中發表演說，分享減碳歷程與國際開發及合作成果。

台泥企業團營運總部副總暨永續長葉毓君，分享台泥積極面對國際競爭壓力，創造出低碳水泥的新營收成長，並呼籲工程政策應鼓勵低碳創新技術; 中鋼環境保護處組長張致瑋，則分析國際鋼鐵業面對碳定價作法，並期許台灣借鏡國際經驗建立 TW ETS 制度；而台達電副總裁暨永續長周志宏，也分享推動內部碳定價的經驗及學習歷程，有效為公司創造氫能等前瞻科技之綠色商機。

證交所暨碳交所董事長林修銘指出，碳交所作為政策與市場之間的橋樑，致力協助政府建置碳市場及推動制度，期為產業建立公平競爭環境，並加強與國際接軌。

工商協進會理事長吳東亮則強調，雙軌碳定價制度下，減碳不只是成本，也可以是資產，未來協進會將密切與相關政府部門溝通協調，讓環境政策結合產業轉型與金融創新，實現共榮共贏。