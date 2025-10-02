〈遠東新產品發表會〉下半年優於上半年 國際賽事帶動機能產品訂單倍增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-02 18:00

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 表示，隨著美國關稅政策方向大致抵定，終端訂單回溫，下半年營運估優於上半年；而接下來 2026 起世足賽等國際賽事相繼登場，賽事規模擴大下，也帶動相關機能紗線及布料訂單有倍數成長。

遠東新舉辦紡織展前產品發表會。(鉅亨網記者彭昱文攝)

遠東新表示，美國關稅底定、匯率波動回穩，下半年市場秩序逐步回歸正常，以紡織事業來看，機能紗線、布料以及成衣訂單不錯，尤其接下來國際賽事相繼登場，公司部分產品訂單能見度更是長達 3 年。

針對美國關稅，遠東新表示，以紡織事業來看，部分品牌客戶確實要求分擔，但紡紗、布料、成衣等都平均分攤約 2%，整體影響有限；而位在美國西維吉尼亞州的化纖子公司 APG Polytech，則受惠此波關稅政策。

遠東新說明，美國國內酯粒本來就呈現供不應求，先前酯粒也在對等關稅豁免名單中，但川普政府自 9 月起取消豁免，也進一步帶動 APG 銷售，近期也規劃調漲報價，目前 APG 年產能約 30-35 萬噸。