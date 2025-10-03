鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-03 04:00

由於美國國會參議院否決臨時撥款法案，美國聯邦政府自周三（1 日）起進入「停擺」。受政府關門影響，約 75 萬名聯邦僱員被迫停薪休假，多項公共服務陷入停滯，國家公園、航空系統均受到衝擊，不少遊客因行程被打亂直呼失望。

美國政府停擺首日，數十萬僱員停薪，遊客吃閉門羹。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，美國聯邦政府關門導致約 75 萬名聯邦僱員被迫停薪休假，而不能離崗的軍隊、邊境巡邏人員等其他職員暫時無薪上班。

美國副總統范斯周三警告，如果聯邦政府停擺持續時間較長，可能會引發裁員。白宮發言人萊維特則說，聯邦政府裁員很可能發生，且很快就會發生。

根據《路透社》看到的內部信件，美國商務部下屬專利與商標辦公室計劃在 1.4 萬名員工中裁減 1%。

先前業界人士就預料，若美國聯邦政府長時間停擺，多處景點可能會關閉，從而擾亂遊客旅行行程。

據《法新社》報導，一個興沖沖到華盛頓參觀國會的學校旅行團，周三就吃了閉門羹，因美國政府停擺，參觀行程被取消。

在國會大廈外，來自世界各地的遊客閱讀告示，上面寫著遊客中心因撥款中斷而關閉。

61 歲的特蕾絲 · 約翰斯頓和兒子從美國加州來首都華盛頓遊覽，她對國會未能阻止停擺感到失望。

「我認為政府需要學會如何為了民眾而共同努力…… 這個問題早該解決了，我們根本不應陷入這種境地。」

華盛頓紀念碑等標誌性景點周一也因人手不足關閉。

來自法國的馬蒂娜 · 呂奧與丈夫正在美國旅行，希望各景點能在他們 3 天旅行結束前恢復開放。

「有這麼多可看的東西，如果因為沒有員工而讓遊客無法參觀，那真讓人惱火…… 如果這個國家自我封閉，實在是太遺憾了。」

按《美聯社》的說法，此次停擺導致國家公園管理局約三分之二僱員被迫停薪休假。該機構管理 400 多處景點。