美國政府停擺首日 數十萬僱員停薪 遊客吃閉門羹
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
由於美國國會參議院否決臨時撥款法案，美國聯邦政府自周三（1 日）起進入「停擺」。受政府關門影響，約 75 萬名聯邦僱員被迫停薪休假，多項公共服務陷入停滯，國家公園、航空系統均受到衝擊，不少遊客因行程被打亂直呼失望。
據《路透社》報導，美國聯邦政府關門導致約 75 萬名聯邦僱員被迫停薪休假，而不能離崗的軍隊、邊境巡邏人員等其他職員暫時無薪上班。
美國副總統范斯周三警告，如果聯邦政府停擺持續時間較長，可能會引發裁員。白宮發言人萊維特則說，聯邦政府裁員很可能發生，且很快就會發生。
根據《路透社》看到的內部信件，美國商務部下屬專利與商標辦公室計劃在 1.4 萬名員工中裁減 1%。
先前業界人士就預料，若美國聯邦政府長時間停擺，多處景點可能會關閉，從而擾亂遊客旅行行程。
據《法新社》報導，一個興沖沖到華盛頓參觀國會的學校旅行團，周三就吃了閉門羹，因美國政府停擺，參觀行程被取消。
在國會大廈外，來自世界各地的遊客閱讀告示，上面寫著遊客中心因撥款中斷而關閉。
61 歲的特蕾絲 · 約翰斯頓和兒子從美國加州來首都華盛頓遊覽，她對國會未能阻止停擺感到失望。
「我認為政府需要學會如何為了民眾而共同努力…… 這個問題早該解決了，我們根本不應陷入這種境地。」
華盛頓紀念碑等標誌性景點周一也因人手不足關閉。
來自法國的馬蒂娜 · 呂奧與丈夫正在美國旅行，希望各景點能在他們 3 天旅行結束前恢復開放。
「有這麼多可看的東西，如果因為沒有員工而讓遊客無法參觀，那真讓人惱火…… 如果這個國家自我封閉，實在是太遺憾了。」
按《美聯社》的說法，此次停擺導致國家公園管理局約三分之二僱員被迫停薪休假。該機構管理 400 多處景點。
根據公園管理局 9 月 30 日發布的應急計畫，公園道路、觀景台、步道和露天紀念場所基本保持開放，但缺乏「可通行區域」的公園將關閉，若發生公園資源受破壞或垃圾堆積情況，已開放區域也可能關閉。
