以色列海軍攔截「全球堅韌船隊」扣押數百名活動人士
鉅亨網編譯鍾詠翔
以色列海軍在 10 月 1 日晚和 2 日早上突襲了試圖突破以色列對加薩地帶海上封鎖的「全球堅韌船隊」，沙耶特第 13 海軍突擊隊登上「全球堅韌船隊」47 艘船隻中的約 40 艘，扣押數百名活動人士。
目前他們被帶到阿什杜德港，隨後將被驅逐出境。以色列外交部表示，乘客安全，健康狀況良好。
據《以色列時報》周四（2 日）報導，「全球堅韌船隊」至少有 4 艘船隻因各種技術故障被困海上，這些故障與以色列軍方行動無關。以色列海軍未來還會扣押這些船上的活動人士，或將這些船隻拖回港口。
另據《路透社》報導，「全球堅韌船隊」組織者周四表示，以軍攔截了 39 艘前往加薩的船隻，這些船隻載有救援物資，以及瑞典氣候問題活動人士格蕾塔 · 通貝里等外國活動人士。
「全球堅韌船隊」於 8 月下旬啟航，由 40 多艘民用船隻組成，向加薩運送藥品和食品，並載有大約有 500 名議員、律師和活動人士。
這支船隊穿越地中海的行動引起國際關注，土耳其、西班牙、義大利等國派出船隻或無人機，以防本國公民需要援助。這次行動引發以色列多次警告，要求「全球堅韌船隊」返回。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇