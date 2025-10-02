「她」經濟崛起！渣打女力創業獎加碼至200萬 首納「共融經濟」評分助攻多元弱勢就業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 17:56

渣打銀行與勵馨社會福利事業基金會、Impact Hub Taipei 共同主辦的第三屆「渣打女力創業獎」今（2）日舉辦決選與頒獎典禮，本屆總獎金提升至新台幣 200 萬元，由我們的力量股份有限公司、彩紀資訊顧問有限公司、茉蕾整理有限公司分獲前三名，獲頒 60、40 與 30 萬元獎金，並享有兩次業師諮詢；其餘 7 組入選決選企業亦獲 10 萬元獎勵金。

渣打女力創業獎為專注於支持微型企業女性創業的計畫獎項。(圖：渣打提供)

該創業獎今年持續進化，不僅擴大實質資金支持力道，更首次新增「加速共融經濟」作為評選指標之一，鼓勵參賽企業思考如何在多元場域推動女性與弱勢族群的就業與職涯發展，此舉充分展現台灣新創企業對聯合國婦女署「為所有婦女和女孩爭取：權利、 平等、賦權」等全球性別行動的在地回應，深化永續影響力。

渣打銀行財務長蘇淑靜表示，在快速變化的商業環境中，女性創業者已成為推動經濟成長與社會責任的重要力量。渣打銀行致力於支持多元化和包容性，透過提供資金、培訓及渣打志工導師諮詢輔導，幫助更多女性實現商業夢想，實現經濟效益與社會效益的雙贏。

今年決選評審陣容堅強，邀請到來自企業、非營利與創投領域的專家共同評選，包括渣打銀行財務長蘇淑靜、勵馨基金會副執行長王淑芬、行政院國發基金創業天使投資方案計畫主持人游維如、台北市英僑商務協會執行長吳禹萱，以及華陽創投執行長呂緗柔。

評審團依據「創新性」、「永續性」、「執行力」、「社會影響力」與「共融經濟潛力」等五大面向進行綜合評選，激發參賽企業在科技創新、社會共融與環境永續等議題上的創業實踐力。