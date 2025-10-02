導入AI打詐升級！合庫銀警示帳戶年減2成6 臨櫃阻詐近2.7億名列前十

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 10:28

‌



為因應金融電信詐欺、洗錢犯罪防制及避免金融帳戶遭犯罪集團利用作為詐騙工具或洗錢管道，合作金庫銀行 113 年度臨櫃成功攔阻 344 件詐騙案件，阻詐逾 2 億 6 千餘萬元，成效排名金融機構前十，且借重 AI 阻詐，警示帳戶戶數較去年同期已顯著減少 26.4%。

合庫銀董事長林衍茂（右）與臺灣高檢署檢察長張斗輝（左）共同簽署MOU，並邀請法務部部長鄭銘謙（中）見證。(圖:合庫銀行提供)

合作金庫銀行昨 (1) 日與台灣高等檢察署簽署合作意向書。簽署儀式由合作金庫銀行董事長林衍茂與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同進行，並邀請法務部部長鄭銘謙及金管會銀行局副局長王允中一同見證，展現「檢銀合作反詐騙 ‧ 共創金融守護圈」的強烈決心。

‌



合作金庫銀行表示，由於金融詐欺及洗錢等犯罪手法不斷翻新，雙方此次合作項目中，檢察署可依偵查犯罪需求不定期建議或提出金融帳戶高風險態樣予銀行，俾利銀行及時因應；而銀行於內部執行風險管控過程如發現疑似涉及詐欺等犯罪之情形，得基於防制金融詐欺及洗錢目的與檢察署進行打詐合作，藉由強化檢銀合作，協助檢調機關追查犯罪行為，攔截不法犯罪集團。

為積極阻詐，合作金庫銀行以「事前預防」、「事中審查」、「事後監控」三大面向提升防詐能量，並導入科技防詐，運用 AI 分析技術，提升對可疑交易預警與識別能力，依風險基礎方法聚焦高風險態樣加強控管；同時強化客戶數位識詐服務，除於官方網站設置連結檢測功能，協助客戶辨識是否為合庫官網外，並於信貸申辦、網銀異動與登入時，立即發送通知，提升客戶對詐騙的警覺，守護客戶財產安全。

依據內政部警政署統計，合作金庫銀行 113 年度臨櫃成功攔阻 344 件詐騙案件，金額高達新台幣 2 億 6,972 萬餘元，成效名列全體金融機構前十，114 年度截至 4 月底已成功攔阻 137 件詐騙案件，金額達 9,795 萬餘元；另合作金庫銀行今年 1 至 8 月警示帳戶戶數較去年同期已顯著減少 26.4%，顯示合作金庫銀行在打詐及防制金融犯罪上持續精進的初步成果。