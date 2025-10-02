鉅亨研報 2025-10-02 17:43

‌



一、本周盤勢與下周展望

【證投顧觀點】台股本周強彈！美國政府關門+中秋連假利空考驗投資信心？ (圖:shutterstock)

本周盤勢分析

‌



本周台股表現依然強勢，儘管漲多回調加上美國政府關門等種種利空消息不斷，但單周還是上漲 3.12%，櫃買 2.30%，櫃買周四再度站回五日均線。投信外資由賣轉買都是連續三日買超，但多空頭均線排列部分，短均線排列上空頭家數 41% 超越多頭 25% 兩者差距持續擴大，顯示儘管在大盤強勢上漲但個股的然出現強烈的漲跌互現，近期強勢族群如 AI、半導體、記憶體等，短線漲幅大，部分個股出現獲利了結壓力，但仍有部分個股強勢上攻。

下周展望重點

盤勢分析

台美股本週大幅上漲，台股再創歷史新高至 26490 點，市場情緒偏多，主要推升動能來自美股 AI 題材強烈樂觀、聯準會寬鬆政策預期，以及台積電等權值股領漲。因連假影響，下週台股僅有三個交易日，資金進出意願降低，短線操作偏向保守，部分資金可能選擇獲利了結，降低持股部位，避開假期不確定性。從技術指標來看，台股短線漲多，指數創高後，技術指標如 RSI、KD 進入高檔，短線有震盪拉回壓力。若量能無法有效放大，追高風險提升，盤勢易出現高檔震盪或回檔整理。籌碼面部分，外資動向需持續關注，若美國停擺或數據中斷引發避險，外資可能短線調節台股。

焦點族群方面

上週提到記憶體族群基本面仍未鬆動，若短期出現漲多回調，則可以持續相關個股，本周記憶體族群果然在美股相關概念股 (如美光、Sandisk 等) 帶動之下呈現強勢反彈，華邦電（2344）：單週漲幅達 14%，受惠於現貨價格上揚及庫存去化順利；南亞科（2408）：上漲 12%，DRAM 報價持續回升，法人預期獲利動能延續；威剛（3260）：漲幅 17%，模組廠受惠漲價題材，營運動能顯著提升；宇瞻（8271）：上漲 7%，產品組合優化，毛利率表現穩健。整體而言，記憶體族群短線漲多但基本面支撐明確，回檔即為中線布局良機，建議投資人可分批承接，聚焦具漲價題材及獲利成長的個股。

下周可關注產業:

台積電概念股，包含…

二、總經與政策動向

美國政府停擺造成的影響

美國政府停擺將對經濟造成實質拖累。參考歷史經驗，2013 年為期 16 天的停擺導致當季 GDP 減少 0.5 個百分點，市場普遍預估，停擺每持續一週，將使季度 GDP 增速下滑約 0.2 個百分點。更深層的風險在於金融市場，特別是債券市場。政府運作的僵局可能引發對其償債能力的擔憂，進而推升公債殖利率，加重財政負擔。此外，停擺將中斷關鍵經濟數據的發布，例如非農就業報告 (NFP) 與消費者物價指數 (CPI)，這將使聯準會(Fed) 與投資者陷入「數據真空」，無法準確判斷經濟情勢，為貨幣政策決策增添高度不確定性。

資產價格反應：避險情緒與 AI 狂熱的對決

市場對停擺的反應呈現明顯的長短期差異。若停擺能在 5 日內迅速解決，預期對股市衝擊有限，僅為短暫波動。然而，一旦僵局延長，市場不確定性將急劇升高，通常會觸發停擺前的預防性拋售，並在停擺後 10 至 15 個交易日見底回升，資產價格分化與波動性也將隨之加劇。

在此背景下，黃金的避險屬性凸顯，價格已連續五個交易日上揚，顯示資金正尋求避風港。然而，值得注意的是，儘管避險情緒升溫，美股市場卻異常堅韌。這主要源於兩大支撐力道：市場對 AI 產業的強烈樂觀預期，以及對聯準會將採取更寬鬆貨幣政策的期待，這股力量目前仍足以抵銷停擺帶來的負面情緒。

ADP 成焦點，但意外地大幅度衰退

在官方非農就業報告 (BLS) 缺席的情況下，市場焦點轉向俗稱「小非農」的 ADP 私人就業數據。然而，ADP 意外公布 9 月就業人數減少 3.2 萬，與市場預期大相逕庭。數據發布後，市場雖出現短暫的膝跳反射（股指期貨與美債殖利率下跌），但隨後迅速反轉。這反映出市場對 ADP 數據的代表性與準確性存疑，尤其在缺乏官方數據佐證的情況下，單一替代指標的參考價值正在被重新評估。這也警示投資者，在當前的數據迷霧中，任何單一指標都可能存在雜訊，需更加謹慎解讀。

三、 產業與個股動態

CoreWeave 與 Meta 簽 142 億美元 AI 雲端合約，產業格局加速轉型

2025 年 9 月 30 日，美國 AI 雲端運算公司 CoreWeave 宣布，與 Meta（Facebook 母公司）簽訂價值 142 億美元的合作協議，供應 Nvidia GB300 運算系統與雲端基礎設施，合約至 2031 年，並可延展至 2032 年。消息激勵 CoreWeave 股價單日大漲逾 12%，成為 AI 雲端板塊焦點。

Meta 今年資本支出預估高達 660 至 720 億美元，主要投入 AI 數據中心與超算資源。此次 Meta 選擇租賃第三方算力，顯示自建與外部合作模式逐漸融合，產業供需格局出現新變化。CoreWeave 憑藉 Nvidia 頂級 GPU 技術，除 Meta 外，亦與 Microsoft、OpenAI 等簽署長約，市值突破 600 億美元。今年三月 IPO 後，股價暴漲 235%，帶動雲端供應鏈競爭加劇。儘管產業熱度高漲，但 AI 雲端市場資本融資泡沫疑慮浮現，未來雲端新創能否維持高市值與穩定收入，仍待產業周期考驗。

威剛 (3260) 宣布公開收購力肯公司最高 69.9% 股權，策略布局多元領域

威剛 (3260) 近日宣布，將以每股新台幣 32 元公開收購力肯公司（Likun）34.95% 至 69.9% 的股權，收購數量介於 1.8 萬仟股至 3.6 萬仟股。以力肯 9 月 30 日收盤價 28.8 元計算，本次收購溢價約 11.11%，最高收購總金額上看新台幣 11.5 億元。此舉展現威剛積極拓展非記憶體領域的決心，並強化多元化業務布局。

威剛科技發言人陳靜慧表示，除了原有記憶體事業外，公司近年來積極發展電動車、馬達等新興業務。力肯長期深耕氣動工具市場，專注於 OEM 氣動打釘槍、電動釘槍及汽修工具等產品。雙方在技術領域具高度互補性，且客戶群差異化，有助於威剛與力肯共同開拓新市場，提升整體競爭力。

本次收購以策略性投資為主軸，威剛期望藉由結合雙方業務、製造、技術及終端銷售資源，可望提升合理投資收益，並增強力肯資產及股東權益報酬率。未來雙方將善用各自核心優勢，加速業績成長，威剛亦將依持股比例提名董事席次，參與力肯公司治理。

緯創 (3231)AI 伺服器動能強勁，2026 年獲利成長可期——法人解析未來展望與評價優勢

隨著全球 AI 伺服器市場持續擴張，緯創 (3231) 成為資金關注的新焦點。近期股價強勢漲停，反映市場對其未來發展的高度信心。法人指出，緯創在 2025 年及 2026 年的每股純益 (EPS) 預估分別達 8 元及 11 元以上，若加計 Rubin 專案貢獻，2026 年 EPS 甚至有機會挑戰 15 至 16 元，展現強勁成長動能。