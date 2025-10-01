鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 16:23

元大高股息 (0056-TW)2025 年第四季配息公告，連續第二季配發 0.866 元，以今 (1) 日收盤價 36.81 元估算，年化配息率為 9.41%。未來將在 10 月 21 日第二階段公告確定配息金額，10 月 23 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 10 月 22 日前買進並持有，配息發放日則在 11 月 14 日。

0056第四季續配0.866元 年化配息率衝9.4%(圖:shutterstock)

依集保結算所、證交所資訊，0056 今年以來投資人數增加逾 21.1 萬人，獲 1262 億淨申購，規模並於 9 月 9 日突破 5000 億大關，成為全市場第一檔達成此目標的高股息 ETF，反映市場對 0056 可預期的配息政策高度信任。

據元大投信官網顯示，0056 至 9 月 30 日帳上包含股息收入的可分配收益 5.15 元、包含資本利得的資本平準金 6.77 元，第三季以來分別成長 5.7%、47.5%。反映台股企業營運成長，0056 的股息金額長期呈現增長趨勢，2024 年全年配息 3.63 元已是成立初期的兩倍以上，如本次實際配息金額未調整，將再超越 2024 年。

0056 為台灣第一檔高股息 ETF，2007 年成立以來經歷多空考驗長期運營穩定，連續配息紀錄已 15 年，且至 2024 年第 4 季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標 *。

0056 追蹤之臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。在台股企業獲利可望持續提升，進而挹注現金股利發放下，將持續反映高股息投資特色。