金管會啟動「金融Fast-ID驗證轉接中心」 首波7家銀行上線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 18:27

‌



金管會偕同金融行動身分識別聯盟推動建置的「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」，於今 (2025) 年 9 月 25 日試辦上線提供服務，第一梯次包括元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀等 7 家金融機構參與介接，提供數位身分驗證跨體系互通的方式，讓民眾申辦金融服務更加便捷，加速數位金融發展與多元應用。

金管會主委彭金隆(左2)親自出席中秋記者會。(鉅亨網記者陳于晴攝)

金管會自 2021 年起推動「金融行動身分識別標準化 (金融 Fast-ID) 機制」，第一階段促成同集團跨機構間的金融數位身分驗證。為進一步促進跨不同金融業別及機構間的互通及應用，金管會第二階段接續推動建置「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」。

‌



創新處處長胡則華說明，民眾只要在任一家參加機構完成金融 Fast-ID 註冊，未來在其他參加機構線上申請金融服務時，即可透過驗轉中心進行身分驗證，並可在民眾本人同意下導入留存於原註冊機構的基本資料，讓民眾在數位金融的使用體驗更加流暢，並節省大量重複填寫資料的時間。

胡則華表示，驗轉中心由財金公司負責建置與維運，為鼓勵金融業者積極參與並提供服務，財金公司規劃了一系列獎助措施，協助業者降低作業成本，包括補助請求驗證機構 (RP) 上線首年度的系統維護費及交易處理費用，並提供 2025 年上線的 RP 或驗證機構 (IDP) 新台幣 10 萬元的一次性獎助。

針對「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」參與業者，胡則華指出，今年 1 月原先公布第一階段先導機構共計 16 家，其中 2 家因資源排擠先行退出，因此下修為 14 家，除了已經上線 7 家之外，預計明 (3) 日還會再上線 2 家，分別為全球人壽跟群益證券，新光人壽已經獲准，以及 4 家銀行採備查，但上線時間尚未訂定，尚有 1 家審查中。