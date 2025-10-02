鉅亨買基金 2025-10-02 15:32

‌



趨勢寶旨在為投資人提供一個簡單的方式來直接投資於精選基金，透過專業評估和定期調整，以適應不斷變化的市場狀況。每個趨勢寶精選 3 至 5 檔基金，依據不同的主題進行策略配置，來捕捉特定市場趨勢的機會。投資研究部每季會針對趨勢寶的基金進行評估，依據包括但不限於基金過去的績效表現和風險等關鍵指標，為投資人把關，確保每檔基金都符合當前的市場環境和投資主題，並努力實現目標表現。

趨勢寶季報》2025年第四季趨勢寶報告 (圖:shutterstock)

1. 新興特調飲 3.0：台灣 AI 力 + 印度勞動力，驅動新興市場黃金週期！

‌



2. 台股明星隊 9.0：抓住台灣科技心臟，點燃資產成長引擎！

當全球科技大秀登場，台灣始終是舞台中央最亮眼的焦點。憑藉半導體與 AI 科技的強勁實力，台灣在國際市場上穩坐領先位置。「台股明星隊」投資組合，就是鎖定這些兼具競爭優勢與長線潛力的台灣企業，讓資產能與產業升級趨勢同步成長。本季我們優化陣容，將一檔高股息基金與一檔台灣股票型基金替換為表現更亮眼的標的，強化成長動能，讓明星隊持續全力衝刺。

3. 未來科技王 11.0：環球布局，全面收割科技紅利

想跟上全球科技浪潮、站在主流舞台，「未來科技王」正是為此而生的投資組合。嚴選三檔全球科技基金與一檔台灣科技基金，兼顧國際巨頭的擴張力與台灣在地創新的韌性，再搭配數位轉型與前瞻科技的主題配置，同時擁抱成長動能與分散優勢。組合不僅參與國際龍頭企業的長線紅利、把握台灣半導體與 AI 科技的發展脈動，並在數位經濟轉型的洪流中搶得先機。對於尋求長期增值、又希望與產業趨勢同頻共振者，這是一個結合前瞻性的全球科技組合。根據彭博預測，標普 500 科技產業未來一年每股盈餘成長率有望達到 37.2%，高於大盤平均的 27.1%，長期投資前景依然可期。現有組合表現持續亮眼，故本季維持原有配置不做調整。

4. AI 金三角 5.0：美日台合擊，卡位 AI 黃金賽道

「AI 金三角」精心佈局全球三大科技熱區──美國、日本、台灣，一次卡位 AI 成長核心。美國是創新重鎮，聚集語言模型、機器人與雲端運算等多元動能；日本在政府政策推動下，隨著機器人自主性提升，有望解決人力短缺問題；台灣則憑藉在晶圓代工、封裝測試與高階製程的領先地位，持續吸引全球資本與技術合作。本季組合進一步優化，將台灣區塊原有基金替換為更專注於科技領域且表現突出的標的，全面強化掌握 AI 資產成長潛力。

5. 常勝老司機 6.0：股債靈活配置，震盪也安心

「常勝老司機」組合以穩健為核心，配置兩檔全球平衡型基金，占比共 75%，並搭配一檔追蹤美國標普 500 的股票型基金，占比 25%，讓投資駕駛一路暢行，攻守節奏拿捏自如。全球平衡型基金具備基金經理人可靈活調整股、債比例的彈性，能隨市場變化快速應對，在行情看好時參與成長，在震盪階段自動強化防禦，減少單一市場波動的影響；同時，美國股票型基金則穩定追蹤大盤，為資產長線成長加上穩健引擎。本季維持原有配置，特別適合看重穩定表現，又希望同時參與全球市場與美股成長契機的人。

6. 配息葡萄酒 13.0：成長不缺席、收益更升級，迎戰降息週期的全債月配組合

「配息葡萄酒」是全球多元債券配置的月配息組合，其中 80% 配置於非投資等級債券基金，涵蓋新興市場與邊境市場等高殖利率標的，鎖定高息收益機會；其餘 20% 配置於投資等級債券基金，作為防禦緩衝，讓收益與穩健取得平衡。目前新興市場債殖利率約 5.8%、全球非投資等級債約 6.8%、環球債券約 4.3%，整體水準仍處於相對高檔。其中，新興市場債相較歷史水準仍具利差收斂空間。因此，本季將原有的新興市場債券基金，替換一檔積極鎖定邊境市場債券的標的，並提升 CCC 投資部位，以期在降息循環中捕捉額外超額報酬。



註：配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。配息率是根據該基金在過去一年的實際配息情況而得的數值。配息不代表實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

7. 配息金管家 9.0：全球成長 × 高息債力，雙動能卡位降息行情的股債月配組合

不同於全債配置、以強化收益來源為特色的「配息葡萄酒」，「配息金管家」組合採用 40% 全球股票、30% 全球非投資等級債券與 30% 新興市場債的配置，不僅能參與全球股市成長帶來的資本利得，同時也兼顧穩定收益，在風險與報酬之間取得更佳平衡。此組合特別適合希望持續現金流、並願意承擔部分波動的配置需求。本季同樣將原有的新興市場債券基金，替換一檔積極鎖定邊境市場的標的，以把握降息與利差收斂下的新興債額外超額報酬。、

註：配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。配息率是根據該基金在過去一年的實際配息情況而得的數值。配息不代表實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

