松機觀景台中秋連假完工開放 交長邀親子一起看飛機

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-02 18:42

‌



台北松山機場觀景台於 2011 年啟用，每年平均有 45 萬人次參訪，因木地板長期風吹日曬出現老化現象，2023 年 10 月封閉整建，歷經 2 年耗資 6 千萬元經費整修完工。交通部長陳世凱今 (2) 日視察後對整建成果滿意，期許觀景台能儘速開放，台北國際航空站將於明 (3) 日進行開放前最後檢視，於本周六 (4 日) 中秋連假首日重新對外開放。

松機觀景台整修將近兩年，設計山形意象牆面及鵝卵石與雲朵造型座椅，讓旅客能舒適休憩。(圖:民航局提供)

民航局台北國際航空站主任鄭堅中表示，觀景台於 2021 年對外開放，很快就成為北部地區賞機勝地，因原觀景台採實木地板使用日久，出現損壞不平的現象，因此於 2023 年著手汰換地板，過程中施工團隊發現防水結構有部分老化，需徹底改善，經站方評估，決定將原本的地板汰換計畫，擴大為全面性的基礎重建與設施升級工程。

‌



鄭堅中表示，全新的觀景台也呈現多處亮點，在安全性上，地面以高耐久性的防滑塑木地板取代木質地板，大幅提升旅客行走的安全，也關注全齡友善的需求，同步升級了無障礙廁所並新建哺集乳室，無論是年長者或親子家庭，都能在此享受便利的服務。