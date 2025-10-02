第五屆台灣影響力投資國際論壇 TIIF 2025 跨國共振、在地實踐：讓影響力成為資本市場的共同語言

鉅亨研報 2025-10-02 14:58

‌



社團法人台灣影響力投資協會（TIIA）宣布，第五屆「台灣影響力投資國際論壇（TIIF 2025）」將於 2025 年 10 月 23 日（四）在政治大學公企中心 A2 國際會議廳舉行。

社團法人台灣影響力投資協會（TIIA）宣布，第五屆「台灣影響力投資國際論壇（TIIF 2025）」將於 2025 年 10 月 23 日（四）在政治大學公企中心 A2 國際會議廳舉行。本屆論壇以「投資未來：氣候解決方案、永續供應鏈與影響力資本」為題，強調跨國合作與在地落實，邀請來自日本、新加坡、香港的七位重量級國際講者，並攜手國內金融監理機構與產業領袖，推動台灣正式邁入影響力投資的行動新時代。今年更獲中國信託金融控股、星展銀行（台灣）、國泰金融控股三大永續共創夥伴，以及 12 家永續共好夥伴共同支持，顯示金融業已將影響力視為核心戰略之一。

‌



更特別的是，本屆論壇特別規劃「日本專題」，將邀請「全球影響力投資執委會日本總會（GSG Impact Japan）」三位代表聯袂來台，從制度演進、金融機構實務到混合金融案例，系統性解析日本影響力投資生態系何以在近年躍升為全球標竿。

中信金控總經理高麗雪表示，中信金控長期關注氣候變遷議題、維護生物多樣性，透過投融資促進淨零轉型，力挺臺灣綠色能源發展，2024 年再生能源投融資金額逾新臺幣 591 億元，累計主辦聯貸金額突破新臺幣 4,700 億元，並透過推廣海草復育、鯨豚調研支持生物多樣性，今年更攜手台江國家公園投入棲地治理，打造第一個公私協力的「其他有效地區保育措施」（Other Effective Area-Based Conservation Measures, OECM），結合在地漁民和社區推動友善魚塭、保育瀕危物種，守護臺灣自然生態環境。



星展銀行（台灣) 推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文表示，星展致力「創造超越銀行業的影響力」，不僅透過永續連結貸款、綠色授信與台灣首創的藍色貸款等創新金融產品，陪伴企業客戶推動永續轉型；同時，亦藉由星展基金會獎勵金計畫及卓越影響力大獎，提供社會企業關鍵支持，為下一代創造更具韌性、正向改變的社會。

國泰金控協理黃靖涵致詞表示，國泰與《台灣影響力投資協會》夥伴關係始於 5 年前，2021 年協會首度舉辦國際論壇，國泰相當認同協會建構台灣影響力投資生態系的想法倡議，因此贊助至今，同時，協會將永續投資核心價值從職場帶入校園的理念，也與國泰不謀而合，因此與協會合作在全台各地大專院校舉辦影響力投資校園巡迴論壇，從基礎核心開始發揮影響力，衷心希望透過多元方式加速擴散，促進台灣成為一個商業資本與公益資本兼容並蓄的生態系，讓有影響力的好企業落地實踐、永續茁壯。

國際里程碑：台灣加入 GSG Impact 國家隊，鏈結四十餘國

社團法人台灣影響力投資協會（TIIA）宣布，第五屆「台灣影響力投資國際論壇（TIIF 2025）」將於 2025 年 10 月 23 日（四）在政治大學公企中心 A2 國際會議廳舉行。

TIIA 今年正式獲「全球影響力投資執委會（GSG Impact）」董事會核准為台灣總會（GSG Impact Taiwan），升格為國家級合作夥伴。這一地位不僅彰顯台灣在 SDGs 導向投資上的國際認可，更意味著台灣將與超過 40 個國家展開緊密合作，攜手推動制度創新與資本協作。TIIA 理事長陳富煒表示：「影響力投資的核心在於建立一個完整閉環，當監理政策、專業機構、民間資本能彼此呼應，台灣就能更快承接跨境資金，推動在地減碳、照護與產業轉型。」

政策端引領：監理與國際接軌

台灣金融市場正迎來制度轉型的關鍵時刻。台灣影響力投資國際論壇（TIIF 2025）在今年的議題中，首先聚焦在影響力投資不只是金融商品，也持續在建立透明的衡量框架、並與國際規範接軌，期許能吸引更多國內外資金投入 SDGs 解方。簡單來說，期許台灣能朝向一個監理與創新並行的生態，讓影響力投資不再只是倡議，而是投資決策上的主要基準。

永續共創夥伴觀點：金融業的行動承諾

而今年三大永續共創夥伴，則分別從投資、風險管理與財富規劃角度，分享如何將影響力內嵌於核心業務。例如中信金控將持續以投、融資策略支持能源轉型，並引入影響力衡量與管理工具，使資金能真正流向有助於社會與環境的專案。星展銀行（台灣）則以家族資本為例，說明如何透過影響力投資兼顧傳承與永續價值，為台灣市場開啟新格局。國泰金融控則進一步把 SDGs 與投資決策緊密結合，從綠能到社會包容專案，展現長期承諾。

日本專題 × 全球連結：制度化經驗成為台灣借鏡

本屆論壇的最大亮點則聚焦在日本專題。日本近年來從倡議走向制度化，逐步建立「有規則的影響力金融市場」，成為全球生態系的標竿。

2024 年 3 月，日本金融廳（FSA）發布《影響力金融基本指引》，明確以監理語言界定「意圖—衡量—管理」的流程，以及治理與揭露要點，為金融機構與募資方提供共同準則，並正式將「影響力」自 ESG 框架中獨立出來，納入投融資決策的標準工序。制度面之外，2021 年成立的「日本影響志向金融宣言（IDFI）」自 21 家金融機構起步，短短三年內已增至 74 家會員，涵蓋銀行、保險、資產管理與創投等多元類型。今年度最新調查顯示，會員回報的影響力金融餘額達 17.4 兆日圓（約 1,200 億美元），較前期成長近 1.7 倍，顯示主流資金加速進場。

在市場推動之外，日本地方政府亦扮演催化者。東京都以「國際金融城市」策略推出 Tokyo ESG Fund 與綠色金融登陸補助，以公共資本牽引民間投資，聚焦再生能源與永續專案，形成中央政策、地方工具與金融機構三方合力的「三腳架」。這些措施讓日本在短短幾年間，建立起「政策—機構—資本—專案」的完整閉環，成為全球典範。

來自日本金融實務一線的主講人末吉光太郎（Kotaro Sueyoshi），現任瑞穗金融集團之集團永續長顧問，長期深耕影響金融。他表示：「當金融機構與政府在制度上取得共識，資本才能更有效率地導向迫切的社會與環境需求。」此外，GSG Impact 大使、GSG Impact Japan 副主席暨日本募款協會創辦人，可說是這是論壇的日本經驗的代表，多年推動日本由公益捐款邁向影響力投資生態。他指出：「影響力投資的價值，在於跨越部門邊界協作，它讓下一代擁有改變未來的可能。」

【TIIF 2025 International Speaker Lineup｜講者陣容】

從四大主軸到五大面向：共振出台灣行動

除了日本，亞太其他國家也派出重量級嘉賓參與。「亞洲社會投資人網絡（AVPN）影響力投資總監 Vikas Arora 分享亞洲影響力資本的新趨勢，強調亞太市場需求正快速增長；「大自然保護協會」香港總監高㦤行則提醒，自然資本市場的價值不僅止於碳，更涵蓋生態系統服務，台灣必須及早建立機制，才能與國際市場對接。

此外，本屆論壇設計四大核心主題，分別是自然解方、永續供應鏈、混合金融與家族辦公室。這些主題既回應全球趨勢，也直指台灣的落地需求。

在自然解方部分，是將生物多樣性、碳與再生等自然相關風險與機會內嵌於金融與企業決策，促使資金精準流向具在地環境效益的專案。至於永續供應鏈，則引導企業由 ESG 合規走向 SDGs 影響力，聚焦融資工具、採購策略與驗證標準的協同，強化地緣政治下的全球供應鏈韌性與社會包容。

較專業的混合金融，內涵是以催化資本、成果付費與風險分攤矯正市場失靈，撬動民間與機構資本，推動試點走向規模化。而家族辦公室，則在使命、績效與傳承間取得平衡，透過投資政策與專業治理，將長期資本轉化為可衡量、可複製的影響力投資組合。

更進一步，今年的論壇更期望透過五大面向的跨域對話，建構完整的影響力投資生態系，包含：資金供給端、資金需求端、資金中介端、政策法規端與專業服務端。每場座談不僅有國際專家分享最新趨勢，更有台灣企業與金融機構的第一手行動案例，真正擁有跨國、跨部門、跨領域的知識交流。

TIIF 2025 不只是論壇，而是一場生態系的集體宣言。影響力不應只是附加價值，而要成為投資市場的共同語言。期待透過這場國際與在地的交會，把影響力真正帶進主流，為下一代創造新的可能。誠摯邀請您一同參與，以創新金融加速 SDGs 與實務生態系結合，掌握影響力投資最新趨勢！

【TIIF 2025 Taiwan Speaker Lineup｜講者陣容】

【TIIF2025｜第五屆台灣影響力投資國際論壇】

日期：2025 年 10 月 23 日（四）

地點：政治大學公企中心 A2 國際會議廳（台北市中正區金華街 187 號）

主辦單位：社團法人台灣影響力投資協會（TIIA）

第五屆台灣影響力投資國際論壇五大亮點：

透過「自然解方」、「永續供應鏈」、「混合金融」與「家族辦公室」，串聯從工具應用到資本落地的完整鏈結 匯聚五大生態系：生態系夥伴同台對話，從規範、激勵到資本配置，促進觀點交流與實務連結 直擊日本經驗：國際級講者分享制度、市場與案例，解析影響力投資快速躍升與實務實踐 鏈結國際組織：台灣正式加入 GSG Impact 成員網絡，深化與 AVPN、SIIF Japan 等國際夥伴的跨境合作 展望台灣未來：產官學研資跨界協力，打造台灣影響力投資生態系，對標國際，扎根永續

2024 精彩回顧 Recap：

歡迎加入「影響力投資 Impact Investing 同好交流區」！請點選以下連結加入 Line 社群！

https://line.me/ti/g2/6TApoGK-6Gjxulq_9lRSGI5lN3w4JjAv6R25-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

關於台灣影響力投資協會（Taiwan Impact Investing Association，TIIA）官網：www.tiia.tw

TIIA 成立於 2020 年，致力於推動以使命為導向的影響力投資，促進政策、資本與市場實務之協作，並與國際網絡對接，推動台灣影響力經濟生態系的長期發展。TIIA 於 2025 年獲 GSG Impact 董事會核准，升格為國家級合作夥伴，成為台灣影響力投資的「國家隊」；並為「全球影響力投資聯盟」（Global Impact Investing Network, GIIN）在台灣唯一的合作夥伴，以及「亞洲社會投資人網絡」（Asia Venture Philanthropy Network, AVPN）的會員。目前共有團體會員 24 家、個人會員 160 位，包括：中信金控、國泰金控、富邦金控，以及多位前部長級個人會員。現任理事長為陳富煒會計師，亦曾擔任中華民國會計師公會全國聯合會理事長。

關於 GSG Impact（全球影響力投資執委會）官網：www.gsgimpact.org

GSG Impact（Global Steering Group for Impact Investment）是一個全球性影響力投資組織，為英國創投之父 Sir Ronald Cohen 所共同創辦，致力於推動資本市場變革，促進社會和環境可持續發展。該組織成立於 2015 年，前身是 G8 影響力投資工作小組，其目的是將全球資本市場轉向更具社會和環境價值的投資模式。GSG Impact 的主要使命是推動全球各國政府、企業、投資者和其他利益相關方，通過影響力投資來實現更高的社會影響力和可持續性發展。GSG Impact 透過與各國的國家諮詢委員會（National Partner）與工作小組（Task Force）合作，推動影響力投資生態系統的發展。它提供研究、政策建議、倡議活動，以及支持影響力投資的資源，旨在幫助各國創建具包容性和可持續性的經濟體。其工作範圍涵蓋倡導影響力投資、促進政策變革及全球協作：通過跨國的合作和知識分享，聯結各國影響力投資的實踐者，共同推動全球影響力投資的增長。TIIA 於 2025 年正式成為 GSG Impact Taiwan 總會。

關於 AVPN（亞洲社會投資人網絡）

（Asian Venture Philanthropy Network，AVPN）https://avpn.asia/