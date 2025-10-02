鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至11.98元，預估目標價為370元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台燿(6274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.08元下修至11.98元，其中最高估值13.31元，最低估值11.33元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.31(13)23.1934.18
最低值11.33(11.33)16.1720.12
平均值12.12(12.08)18.4623.74
中位數11.98(12.08)18.2220.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值30,426,00039,657,00049,849,190
最低值28,704,29033,522,00038,648,000
平均值29,188,69036,518,29041,899,880
中位數29,031,73036,479,00039,189,240

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.563.054.697.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,070,42516,002,53718,472,12821,132,040

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

