鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至27.89元，預估目標價為969.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.16元上修至27.89元，其中最高估值29.02元，最低估值25.34元，預估目標價為969.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值29.02(29.02)56.1971.43
最低值25.34(25.34)30.2371.43
平均值27.58(27.31)38.871.43
中位數27.89(27.16)32.9471.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值4,930,0506,914,0007,873,000
最低值4,759,0005,036,0007,873,000
平均值4,848,6305,862,1607,873,000
中位數4,848,5005,635,0007,873,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.550.9923.527.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,604,6742,884,4424,388,5074,240,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

