鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至27.89元，預估目標價為969.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.16元上修至27.89元，其中最高估值29.02元，最低估值25.34元，預估目標價為969.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.02(29.02)
|56.19
|71.43
|最低值
|25.34(25.34)
|30.23
|71.43
|平均值
|27.58(27.31)
|38.8
|71.43
|中位數
|27.89(27.16)
|32.94
|71.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,930,050
|6,914,000
|7,873,000
|最低值
|4,759,000
|5,036,000
|7,873,000
|平均值
|4,848,630
|5,862,160
|7,873,000
|中位數
|4,848,500
|5,635,000
|7,873,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.55
|0.99
|23.5
|27.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,604,674
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鎖定Q4新主流、被動、CPO、ASIC、下一檔10月神奇寶貝？請跟上
- 台積電好事連樁 法人十月新布局！
- 盤中速報 - 精測(6510)股價拉至漲停，漲停價1925.0元，成交890張
- 盤中速報 - 精測(6510)急拉3.6%報1860.0元，成交350張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇