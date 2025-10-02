鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至15.7元，預估目標價為740元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.94元下修至15.7元，其中最高估值16.82元，最低估值14.08元，預估目標價為740元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|16.82(16.82)
|24.39
|35.01
|最低值
|14.08(14.8)
|19.94
|25.57
|平均值
|15.65(15.92)
|21.59
|29.21
|中位數
|15.7(15.94)
|21.2
|27.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26,885,000
|36,209,000
|47,904,000
|最低值
|20,203,000
|26,601,000
|36,045,700
|平均值
|24,818,980
|31,366,780
|40,436,070
|中位數
|25,650,000
|31,341,480
|37,358,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|14.93
|9.87
|3.21
|1.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,202,779
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
