鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至15.7元，預估目標價為740元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2025年EPS預估：中位數由15.94元下修至15.7元，其中最高估值16.82元，最低估值14.08元，預估目標價為740元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值16.82(16.82)24.3935.01
最低值14.08(14.8)19.9425.57
平均值15.65(15.92)21.5929.21
中位數15.7(15.94)21.227.04

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值26,885,00036,209,00047,904,000
最低值20,203,00026,601,00036,045,700
平均值24,818,98031,366,78040,436,070
中位數25,650,00031,341,48037,358,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS14.939.873.211.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		20,202,77913,899,7407,750,7279,020,094

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

