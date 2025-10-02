元禎估石化產業短期難脫供過於求 Q3業外回穩可望轉盈
鉅亨網記者彭昱文 台北
化工廠元禎 (1725-TW) 1 日召開法說，董事長許元禎表示，近期美國跟各國關稅協議逐步明朗、FED 降息等因素，降低市場不確定性、刺激終端需求，但石化產業短期產能仍供過於求，可能要到 2028 年才會達到真正的供需平衡。
元禎協理張慶農補充，雖然大環境第二季業內業外都受到新台幣劇烈升值影響，導致虧損，但第三季匯率回穩、金融商品評價回升、投資股利收入等挹注，第三季可望重返獲利，且隨著業外影響淡化，營運也將回歸本業表現。
許元禎表示，雖然美國關稅大致底定後後，客戶採購回溫，但還是多採「剛需採購」，並未備太多庫存，過往「金九銀十」的旺季效應今年並不明顯，產品價格也未見明顯上漲，顯現終端需求尚未回到正常水準。
許元禎進一步指出，雖然中國政府近期針對產業推動「反內捲」政策，但目前看到接下來幾年中國廠商還是會有新產能開出，在需求未明顯復甦下，預計供過於求的狀況還會延續一陣子，現在業界普遍認為可能要到 2028 年才會平衡。
面對競爭壓力，元禎也積極開發新應用突圍，許元禎表示，近年工程塑膠投入電子材料應用，不過尚需時間發酵；公司也積極拓展海外市場，今年成立泰國子公司，鎖定東南亞化學品、溶劑等業務。
