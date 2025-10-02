元禎估石化產業短期難脫供過於求 Q3業外回穩可望轉盈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-02 13:35

化工廠元禎 (1725-TW) 1 日召開法說，董事長許元禎表示，近期美國跟各國關稅協議逐步明朗、FED 降息等因素，降低市場不確定性、刺激終端需求，但石化產業短期產能仍供過於求，可能要到 2028 年才會達到真正的供需平衡。

元禎估石化產業供過於求短期難解 Q3業外回穩可望轉盈。(鉅亨網資料照)

許元禎表示，雖然美國關稅大致底定後後，客戶採購回溫，但還是多採「剛需採購」，並未備太多庫存，過往「金九銀十」的旺季效應今年並不明顯，產品價格也未見明顯上漲，顯現終端需求尚未回到正常水準。

許元禎進一步指出，雖然中國政府近期針對產業推動「反內捲」政策，但目前看到接下來幾年中國廠商還是會有新產能開出，在需求未明顯復甦下，預計供過於求的狀況還會延續一陣子，現在業界普遍認為可能要到 2028 年才會平衡。