瀏覽器就能幫你自動下單、一鍵退訂！Opera推AI代理瀏覽器Neon
鉅亨網編譯王貞懿
挪威瀏覽器開發商 Opera 周二 (30 日) 正式推出智慧代理瀏覽器 Opera Neon，能夠回應使用者指令開啟網頁並自動執行操作，還能預設一系列提示詞，形成使用者專屬的 AI 瀏覽器。
作為「AI 代理」時代的重要應用，AI 瀏覽器的核心作用是大幅簡化使用 AI 的流程，特別是省去在十幾個網頁和文件間不斷「複製貼上」的繁瑣操作。
Opera 成立於 1995 年，以創新功能聞名，旗下產品包括 Opera 瀏覽器和遊戲專用的 Opera GX 等。
Opera 表示，Opera Neon 瀏覽器可自動填寫表單、跨網站比對資料或直接在瀏覽器內編寫程式碼。
更進一步的是，其「Neon Do」功能允許軟體代表使用者瀏覽網頁，且使用者資料全在本機處理。例如閱讀文章，將其歸納為一則簡訊或貼文，然後分享在社群媒體群組中，又或者從網路影片中擷取食譜，並且向購物網站下單食材。同時還能透過讀取電子郵件，彙整訂閱服務的使用情況和花費，以及「一鍵退訂」服務。
需要注意的是，這款新產品尚未對大眾全面開放——目前只有少數受邀使用者能夠以每月 19.99 美元的費用使用這款瀏覽器。
Opera 的新產品，也一頭撞上 AI 應用賽道最激烈的競爭。
今年 7 月 Perplexity 推出 Comet 瀏覽器後，OpenAI 迅速跟進代理功能。本月 Atlassian 豪擲 6.1 億美元收購開發 Dia 瀏覽器的 The Browser Company。瀏覽器霸主 Google 也在 9 月中旬宣布將 Gemini 深度整合進 Chrome 瀏覽器，並尋求在未來數月內讓瀏覽器具備「代辦繁瑣任務的能力」。
早幾個月也有爆料稱，OpenAI 也正在開發一款基於 AI 大型模型的瀏覽器，將 Operator 等 AI 代理產品直接整合進瀏覽體驗中。
