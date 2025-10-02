瀏覽器就能幫你自動下單、一鍵退訂！Opera推AI代理瀏覽器Neon

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-02 04:08

‌



挪威瀏覽器開發商 Opera 周二 (30 日) 正式推出智慧代理瀏覽器 Opera Neon，能夠回應使用者指令開啟網頁並自動執行操作，還能預設一系列提示詞，形成使用者專屬的 AI 瀏覽器。

Opera推出訂閱制AI瀏覽器Opera Neon。(圖:Opera Neon)

‌



作為「AI 代理」時代的重要應用，AI 瀏覽器的核心作用是大幅簡化使用 AI 的流程，特別是省去在十幾個網頁和文件間不斷「複製貼上」的繁瑣操作。

Opera 成立於 1995 年，以創新功能聞名，旗下產品包括 Opera 瀏覽器和遊戲專用的 Opera GX 等。

Opera 表示，Opera Neon 瀏覽器可自動填寫表單、跨網站比對資料或直接在瀏覽器內編寫程式碼。

更進一步的是，其「Neon Do」功能允許軟體代表使用者瀏覽網頁，且使用者資料全在本機處理。例如閱讀文章，將其歸納為一則簡訊或貼文，然後分享在社群媒體群組中，又或者從網路影片中擷取食譜，並且向購物網站下單食材。同時還能透過讀取電子郵件，彙整訂閱服務的使用情況和花費，以及「一鍵退訂」服務。

需要注意的是，這款新產品尚未對大眾全面開放——目前只有少數受邀使用者能夠以每月 19.99 美元的費用使用這款瀏覽器。

Opera 的新產品，也一頭撞上 AI 應用賽道最激烈的競爭。

今年 7 月 Perplexity 推出 Comet 瀏覽器後，OpenAI 迅速跟進代理功能。本月 Atlassian 豪擲 6.1 億美元收購開發 Dia 瀏覽器的 The Browser Company。瀏覽器霸主 Google 也在 9 月中旬宣布將 Gemini 深度整合進 Chrome 瀏覽器，並尋求在未來數月內讓瀏覽器具備「代辦繁瑣任務的能力」。