鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Merus N.V(MRUS-US)EPS預估上修至-5.87元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Merus N.V(MRUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.98元上修至-5.87元，其中最高估值-4.45元，最低估值-6.95元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.45(-4.45)0.232.446.4
最低值-6.95(-6.95)-6.77-6.45-4.95
平均值-5.73(-5.8)-4.98-3.87-0.38
中位數-5.87(-5.98)-5.57-4.13-1.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6,100萬1.30億5.99億17.00億
最低值4,221萬260萬2,229萬1.05億
平均值5,202萬4,547萬1.84億5.98億
中位數5,269萬4,408萬1.28億2.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.92-1.73-2.92-3.00-3.35
營業收入2,994萬4,911萬4,159萬4,395萬3,613萬

詳細資訊請看美股內頁：
Merus N.V(MRUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMRUS

Merus N.V94.15+0.51%

