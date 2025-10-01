鉅亨速報 - Factset 最新調查：Merus N.V(MRUS-US)EPS預估上修至-5.87元，預估目標價為97.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Merus N.V(MRUS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.98元上修至-5.87元，其中最高估值-4.45元，最低估值-6.95元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.45(-4.45)
|0.23
|2.44
|6.4
|最低值
|-6.95(-6.95)
|-6.77
|-6.45
|-4.95
|平均值
|-5.73(-5.8)
|-4.98
|-3.87
|-0.38
|中位數
|-5.87(-5.98)
|-5.57
|-4.13
|-1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6,100萬
|1.30億
|5.99億
|17.00億
|最低值
|4,221萬
|260萬
|2,229萬
|1.05億
|平均值
|5,202萬
|4,547萬
|1.84億
|5.98億
|中位數
|5,269萬
|4,408萬
|1.28億
|2.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.92
|-1.73
|-2.92
|-3.00
|-3.35
|營業收入
|2,994萬
|4,911萬
|4,159萬
|4,395萬
|3,613萬
詳細資訊請看美股內頁：
Merus N.V(MRUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
