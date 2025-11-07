search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

京城銀、匯立證獲利助威 永豐金前10月賺229億元創高 EPS 1.72元

鉅亨網記者陳于晴 台北


永豐金控 (2890-TW) 今 (7) 日公布 2025 年 10 月自結稅後純益 24.01 億元，較上月減少 2.8%，累計前 10 月稅後純益 229.45 億元，續創歷史同期新高，年成長 13.5%，每股稅後純益(EPS)1.72 元，年化 ROE 12.05%。

cover image of news article
京城銀、匯立證獲利助威 永豐金前10月賺229億元創高 EPS 1.72元。(鉅亨網資料照)

子公司方面，永豐銀行 10 月稅後純益 16.26 億元，月減 2.3%，獲利減少主要因財富管理手續費淨收益較上月略減，以及因應放款成長，提存費用增加所致。京城銀行 10 月稅後純益 3.37 億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。


永豐金證券 10 月稅後純益 5.42 億元，月減 36.8%，獲利月減主要因為上月資本利得基期較高所致。

永豐金前 10 月累計稅後純益 229.45 億元，年增 13.5%，創歷年同期新高，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且初次認列京城銀行與匯立證券的獲利。永豐金於 10 月 1 日起開始認列京城銀行的獲利，而永豐金證券於 10 月 20 日起開始認列匯立證券的獲利。

永豐銀行前 10 月累計稅後純益 177.56 億元，年增 14.4%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。 京城銀行 10 月稅後純益 3.37 億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

永豐金證券前 10 月累計稅後純益 53.63 億元，年增 2.7%，雖因台股日均量相較於去年同期回落約 4%，但永豐金證券多元手收策略奏效與資本利得成長，獲利仍創下歷年同期新高。

文章標籤

永豐金永豐銀行永豐金證券京城銀行獲利

相關行情

台股首頁我要存股
永豐金26.6+0.57%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#波段上揚股

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#極短線強勢

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#法人看好股

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
永豐金

82.61%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty