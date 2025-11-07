京城銀、匯立證獲利助威 永豐金前10月賺229億元創高 EPS 1.72元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 18:10

永豐金控 (2890-TW) 今 (7) 日公布 2025 年 10 月自結稅後純益 24.01 億元，較上月減少 2.8%，累計前 10 月稅後純益 229.45 億元，續創歷史同期新高，年成長 13.5%，每股稅後純益(EPS)1.72 元，年化 ROE 12.05%。

子公司方面，永豐銀行 10 月稅後純益 16.26 億元，月減 2.3%，獲利減少主要因財富管理手續費淨收益較上月略減，以及因應放款成長，提存費用增加所致。京城銀行 10 月稅後純益 3.37 億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

永豐金證券 10 月稅後純益 5.42 億元，月減 36.8%，獲利月減主要因為上月資本利得基期較高所致。

永豐金前 10 月累計稅後純益 229.45 億元，年增 13.5%，創歷年同期新高，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且初次認列京城銀行與匯立證券的獲利。永豐金於 10 月 1 日起開始認列京城銀行的獲利，而永豐金證券於 10 月 20 日起開始認列匯立證券的獲利。

永豐銀行前 10 月累計稅後純益 177.56 億元，年增 14.4%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。 京城銀行 10 月稅後純益 3.37 億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。