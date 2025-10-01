search icon



工研院率10家台廠前進日本 攜手OLBA集團啟動跨國合作

鉅亨網記者魏志豪 台北


為加速台灣智慧醫療科技布局亞太市場，在經濟部產業技術司補助下，工研院今 (1) 日率領 10 家台灣智慧醫療及醫材廠商，首度於「2025MedicalJapanTokyo 日本東京國際醫療產業大展」設立 Taiwan MedTech Innovation 台灣創新技術專館展現 AI 智能解決方案、數位照護、高階醫療及手術導航系統的創新實力。

左三為工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇。(圖：工研院提供)

同時，工研院與日本百年醫療集團 OLBA Healthcare Holdings 簽署策略合作協議，結合 OLBA 的亞太醫療通路，協助台灣智慧醫材廠商加速進軍日本與東協市場，開啟醫療科技國際化的新篇章。


工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，智慧醫療已成高齡社會的重要解方。隨著日本 65 歲以上人口即將突破三成，長照、智慧醫療與數位健康需求快速攀升；台灣結合半導體、ICT 與醫療技術優勢，可提供高效率、低成本且具擴展性的照護方案。

在經濟部技術司長期推動下，台灣醫療產業已從關鍵技術自主化邁向智慧化升級，發展高值化材料與精密製程以提升安全與品質，推動結合 AI 與軟體創新的智慧醫材，加速臨床驗證與法規銜接；並以晶創計畫發揮半導體優勢，帶動基因定序、植入式晶片等前瞻研發，同時鼓勵廠商切入國際高階市場，並達到全球品質規範。

這些量能均促成「台灣智慧醫療國家隊」首度登上日本最具影響力的醫療展會，展現產業實力與決心。工研院也攜手 OLBA 的國際通路與市場資源，助力台灣創新醫材與數位健康方案加速進入日本並拓展東南亞，深化臺日產業鏈結，奠定日本成為臺灣智慧醫療國際化的重要據點。

台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川指出，此次與工研院攜手組成「Team Taiwan」，展現我國深耕 AI 智慧、數位照護、手術導航與高階醫材的創新實力，希望透過各方努力，深化臺日醫療合作，助力國內醫材產品進軍日本並拓展全球市場。

在主題館開幕典禮上，台北駐日經濟文化代表處大使李逸洋與理事長李永川見證，由工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇與 OLBA Healthcare Holdings 社長前島洋平正式簽署策略合作協議。

李逸洋指出，今日見證工研院與日本醫療通路商 OLBA 簽署策略合作，象徵台日攜手推進醫療創新與市場共拓，期盼更多台灣優質醫材進入日本體系，強化供應鏈韌性並拓展亞太與全球市場。

OLBA Healthcare Holdings 社長前島洋平致詞時表示，OLBA 創立於 1921 年，集團業務涵蓋醫療器械與耗材代理、物流與供應鏈管理、長期照護器材租售與資訊服務，在日本中國、四國、關西、兵庫、及東北地區具有領先的市場地位，近年亦於泰國設立子公司，推動日本醫材產品佈局東南亞。今年 6 月，首度來臺後，對台灣創新醫材與數位健康方案留下深刻印象，進一步強化合作意願。

台灣創新技術專館集結 10 項創新智慧醫療器材，涵蓋 AI 智慧醫材、數位照護、手術導航與高階醫療四大領域。其中特色技術包括工研院開發的臨床 AI 輔助系統 「醫護聲易通 MedBobi 2.0」，大幅提升醫療工作效率達 10 倍；台朔與金工合作開發的 rTMS（重複經顱磁刺激），為非侵入式神經調控技術，將療程由 45 分鐘縮短至 10 分鐘，刺激效率優於傳統 100 pps。

此外，還有深耕再生醫學的艾諾細胞科技則以仿生磁珠免疫細胞生產技術平台，有效縮短 CAR-T 細胞生產製程 30～45%，為癌症病患爭取寶貴治療時效。這些成果展現在經濟部技術司科專計畫支持下，台灣於高階醫材關鍵技術的自主研發與產業擴散能量，勾勒出完整的創新版圖，並凸顯我國在智慧醫療領域的創新突破與國際化實力。

面對新時代的機會與挑戰，工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擬定《2035 技術策略與藍圖》作為研發方向，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。在「健康樂活」領域，以市場需求為導向、發展解決方案，如藉由攜手合作夥伴，前進日本參展、拓展國際合作，協助智慧醫療與醫材廠商鏈結資源，加快技術落地應用，帶動臺灣生醫產業轉型升級。

工研院智慧醫療台廠日本高齡化設備晶片

