加密貨幣誕生了多少百萬富翁？「這一幣種」富豪最多！
鉅亨網新聞中心
根據 Henley & Partners 公布的《2025 年加密貨幣財富報告》，全球目前共有 241,700 名加密貨幣百萬富翁，較去年成長 40%。其中僅比特幣投資者就佔 145,100 名。
報告指出，全球擁有超過 100 萬美元比特幣投資組合的人數與去年同期相比暴增 70%，達到 145,100 人。
在高階市場，目前全球共有 450 名持有至少 1 億美元加密資產的超級富豪，以及 36 名加密貨幣億萬富翁，分別較去年增長 38% 與 29%。
截至 2025 年 10 月 1 日，全球加密用戶總數約達 5.9 億人，而加密資產總市值則攀升至 3.9 兆美元，年增幅高達 45%。
這一波顯著增長正逢美國總統川普推動加密貨幣政策，以及全球機構加速採用數位資產的分水嶺之年。
值得注意的是，大量持有加密貨幣的群體多為高淨值富豪，他們同時也是全球最具流動性的資金持有者之一，反映了加密貨幣與跨境財富流動之間的緊密聯繫。
過去因便於攜帶而被視為「流動財富」的鑽石，如今已被更具現代化屬性的加密貨幣與黃金所取代，成為新時代富豪儲存與轉移財富的重要手段。
