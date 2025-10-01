search icon



〈焦點股〉藥華藥加速建置Ropeg美國產線腳步 股價站波段高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


藥華藥 (6446-TW) 為因應美國關稅政策，積極申請 Ropeg 新適應症原發性血小板過多症 (ET) 藥證，並將加速推進美國進度，同步加快建置 Ropeg 美國產線腳步，激勵藥華藥今 (1) 日漲逾半根停板，股價站上波段新高。 

cover image of news article
藥華藥加速建置Ropeg美國產線腳步，股價站波段高。(鉅亨網資料照)

藥華藥早盤以 517 元開高走高，盤中最高漲至 558 元，大漲逾半根停板，截至 11 點 50 分，股價暫報 557 元，漲幅約 8.16%，同步站回 5 日線及半年線，成交量超過 5000 張。 


藥華藥 Ropeg 申請新適應症 ET 已獲美國 FDA 正面意見，計劃年底前遞交申請文件，目標明年取證，取得美國 ET 藥證後，看好美國市場進一步擴大。 

至於其他市場 ET 取證進度，中國 NMPA 正式受理 ET 藥證申請後，已啟動審查程序，中國子公司團隊著手準備主管機關要求的資料。此外，台灣與日本都於 9 月送出 ET 藥證申請，目標 2026 年陸續取得全球 ET 藥證，有望成為公司第二成長引擎。  

