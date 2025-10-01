〈焦點股〉藥華藥加速建置Ropeg美國產線腳步 股價站波段高

藥華藥 ( 6446-TW ) 為因應美國關稅政策，積極申請 Ropeg 新適應症原發性血小板過多症 (ET) 藥證，並將加速推進美國進度，同步加快建置 Ropeg 美國產線腳步，激勵藥華藥今 (1) 日漲逾半根停板，股價站上波段新高。

藥華藥早盤以 517 元開高走高，盤中最高漲至 558 元，大漲逾半根停板，截至 11 點 50 分，股價暫報 557 元，漲幅約 8.16%，同步站回 5 日線及半年線，成交量超過 5000 張。