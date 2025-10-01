search icon



蘋果iPhone 17e將有「這些」妥協！專家：保護旗艦機定位

鉅亨網編譯莊閔棻


根據蘋果 (AAPL-US) 分析師古爾曼（Mark Gurman），蘋果似乎已從過往經驗中吸取教訓，計畫在 2026 年上半年推出的 iPhone 17e 將故意保留部分妥協設計，以避免搶走旗艦 iPhone 的風采。

cover image of news article
蘋果iPhone 17e將有「這些」妥協！專家：保護旗艦機定位。(圖：蘋果)

蘋果在今年早些時候推出的 iPhone 16e 曾因功能過於完整，反而壓過了同系列的 旗艦機 iPhone 16，引發市場熱議。


古爾曼分析指出，蘋果未來可能會刻意限制 iPhone 17e 的規格，以免價格較低的機型搶了旗艦機 iPhone 的光芒。此舉將讓蘋果的產品線更為清晰，將 iPhone 17e 定位為明確的入門款。

具體來說，iPhone 17e 將不搭載支援 120Hz 的 ProMotion 顯示技術，而是維持 60Hz 螢幕刷新率，並可能沿用 iPhone 16e 的單鏡頭相機設計。

不過，iPhone 17e 仍有其優勢，包括採用類似 iPhone 16 的外觀設計，並配備 Dynamic Island 取代傳統瀏海。同時，蘋果預計會搭載最新的 A19 晶片，但核心數將低於旗艦 iPhone。

回顧 2025 年，蘋果推出的 iPhone 16e 外型靈感來自 iPhone 14，採用纖薄邊框、6.1 吋 OLED Super Retina XDR 顯示器，以及縮小的瀏海設計，整合前相機與 Face ID 元件，取代前代常見的 Touch ID。

雖然 iPhone 16e 擁有不少亮點，但仍有一定妥協。例如，鋁合金機身搭配玻璃背板未提供多彩版本，A18 晶片僅配備 4 核 GPU（旗艦機 iPhone 16 為 5 核），相機也為單鏡頭而非雙鏡頭系統。

儘管如此，iPhone 16e 的推出仍助力蘋果在 2025 年第一季躍升至全球智慧型手機市場領先地位，根據 Counterpoint Intelligence，蘋果當季市占率高達 19%。

蘋果iPhoneiPhone 17e

