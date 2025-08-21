鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.74元，其中最高估值0.91元，最低估值0.58元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.21
|1.69
|1.43
|最低值
|0.58(0.58)
|0.4
|0.74
|0.58
|平均值
|0.76(0.75)
|0.84
|1.04
|0.87
|中位數
|0.74(0.73)
|0.83
|0.99
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.68億
|21.37億
|24.94億
|22.43億
|最低值
|18.36億
|17.54億
|19.34億
|18.10億
|平均值
|18.95億
|20.03億
|21.15億
|20.26億
|中位數
|18.82億
|20.65億
|20.16億
|20.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.11
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|營業收入
|7.77億
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
