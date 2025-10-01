鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至165元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至165元，調升幅度3.13%。其中最高估值170元，最低估值118元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀1位。
Credo Technology Group Holding Ltd今(1日)收盤價為145.61元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
