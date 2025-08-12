鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業CDE-US的目標價調升至13元，幅度約6.12%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對科爾礦業(CDE-US)提出目標價估值：中位數由12.25元上修至13元，調升幅度6.12%。其中最高估值14.5元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予科爾礦業評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
科爾礦業今(12日)收盤價為11.68元。近5日股價上漲6.12%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
