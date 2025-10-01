政府關門倒數 川普威脅永久解雇75萬聯邦員工

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-01 05:09

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

美國政府停擺威脅升高，恐影響重要經濟指標公布。(圖:Shutterstock)

美國國會每年必須通過撥款法案為聯邦政府提供新財年資金。10 月 1 日是 2026 財年開始，若國會無法及時完成撥款程序就會發生停擺。

停擺期間，政府將暫停所有未獲資金的「非必要」功能，但公共安全相關的「必要」服務如航管和國安將持續運作，社會保障金和 Medicare 等「強制性」支出也會繼續發放。

停擺的影響將波及全球投資人關注的重要經濟數據發布。勞工部原定周五發布的就業報告將延後，10 月 15 日的消費者物價指數也可能受影響，讓聯準會在 10 月 28-29 日會議時缺乏關鍵數據參考。

停擺可能持續多久？

這次停擺可能比以往更久。共和黨需要參議院 60 票才能推進政府資金法案，必須獲得民主黨支持。

民主黨要求共和黨在醫療政策上讓步，特別是延長《平價醫療法》(ACA) 的保費補助，該補助將於年底到期。若不延長，明年保費平均將上漲 75%，影響約 2200 萬美國人。

分析師指出，雙方立場堅定，唯一可能結束停擺的「催化劑」是 11 月 1 日 ACA 健保計畫開放申請。

富國銀行分析師 Jennifer Timmerman 表示，過去停擺期間股市通常「展現韌性」，標普 500 指數平均上漲 4.4%，顯示其他總體經濟因素影響更大。

不過，長期停擺可能損害投資人對美國治理的信心。

川普威脅永久裁員

這次停擺的一大變數是，美國總統川普威脅永久解雇而非暫時休假數千名非必要員工。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 警告，若約 75 萬名員工被永久裁員，失業率將上升約 0.5 個百分點，「在當前勞動市場背景下，這將是潛在衰退的導火線」。

Zandi 表示：「我不認為會發生，但如果真的發生，那就完全不同了，衝擊將非常顯著且迅速。」