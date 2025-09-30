TNCAP明年首季評等10輛車 特斯拉改款MODEL Y引外界關注

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-30 19:49

為銜接國際車輛安全，台灣新車安全評等計畫 (TNCAP) 自 3 年前成立，由交通部委任車安中心 (VSCC) 評等迄今，共完成 21 款車型評等，VSCC 執行長周維果今 (30) 日表示，明 (2026) 年預計再公布 10 款車型受測結果。其中 Tesla(TSLA-US) 的 MODEL Y 今年改款，蟬聯今年 6-8 月台灣電動車銷量冠軍，明年評等也受外界關注

車安中心執行長周維果(中)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

TNCAP 今日公布 2025 年第 3 季新車安全車型測試結果，也公布第 4 季，將評測 4 輛新車，公費部分包含 HYUNDAI CUSTIN 及 HYUNDAI TUCSON L，業者自費有 TOYOTA YARIS CROSS 與 LUXGEN n7。

周維果表示，明 (2026) 年起，評等標準第 2 版 TNCAP 受評車型中，共有新車的公費 8 輛車型與自費 2 車型，時間為第 1 季的 TESLA MODEL Y、CMC ZINGER；第 2 季的 MERCEDES-BENZ GLC-CLASS、KIA SPORTAGE；第 3 季的 VOLVO XC40、MG ZS；第 4 季的 LEXUS UX、VOLKSWAGEN GOLF、LUXGEN n7、MAZDA CX-5。

據統計，受市場觀望關稅氛圍濃厚，讓今年 8 月份新車銷售數據最終僅有 29,460 輛，不僅沒有超過 3 萬輛門檻，相較於 7 月份更是年減 17%，但 Model Y 於 8 月單月掛牌數達 1,879 輛，同比 7 月銷售增長近 5 成。