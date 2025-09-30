TNCAP 10月公布新車測試規章納盲點偵測 Q3由LEXUS RX、MG HS奪最高5星

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-30 18:12

交通部今 (30) 日公布 2025 第 3 季新車安全車型測試 (TNCAP) 結果，此次共測 3 輛新車，進口車 LEXUS RX、MG HS 獲最高 5 顆星，國產 TOYOTA TOWN ACE 為首款測試小型商用車，表現最差，評等 0 顆星，為首度 0 星評測車。VSCC(車安中心) 執行長周維果表示，第 4 季還有 4 款車型將公布，也將在 10 月公告 TNCAP 第 2 版規章，將納入盲點偵測及弱勢用路人保護系統，希望再降低道路傷亡事故。

TNCAP 10月公告新測試規章納盲點偵測，Q3測試由LEXUS RX、MG HS奪最高5星。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

由交通部委由財團法人車輛安全審驗中心 (VSCC) 測試的 TNCAP，運作迄今執行約有 3 年時間，迄今完成 21 款車型評等，此次公布測試的 3 款車型係依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「台灣新車安全評等規章」進行主動、被動安全測試，完成計分後轉換星級評等。

VSCC 執行長周維果表示，目前 TNCAP 首版版制度上路至今已運作三年，TNCAP 將於明 (2026) 年第 1 季啟動第 2 版制度並公布新制星級結果，會納入盲點偵測、弱勢用路人保護等新保護系統，也計畫於今年 10 月 28 日舉辦「台灣新車安全評等第二版見證活動」。

此次評等中，LEXUS RX 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 94%、兒童保護 89%、行人保護 84% 及安全輔助 72%；MG HS 得分率則分別獲得成人保護 90%、兒童保護 89%、行人保 74% 及安全輔助 71%，兩輛出據星級評等維最高 5 顆星。

TOYOTA TOWN ACE 則是國內首度經 TNCAP 實測的商用小客車，成人保護僅 15%、兒童保護 61%、行人保護 50%、安全輔助 25%，星級評等僅為 0 星。業界人士指出，TOWN ACE 主打商用市場，但安全規格不夠，恐影響消費者信心，國內部分車型仍有提升空間。