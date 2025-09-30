聯嘉連4年獲亞太傑出企業獎 總座三度蟬聯卓越企業領袖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 19:22

聯嘉投控 (3717-TW) 連續第四年榮獲亞洲「亞太傑出企業獎 (APEA, Asia Pacific Enterprise Awards)」，總經理黃昉鈺則是連續三年蟬聯「卓越企業領袖獎」。

聯嘉投控總經理黃昉鈺。(鉅亨網資料照)

本屆台灣僅有 15 位獲獎企業領導人，黃昉鈺脫穎而出，實為難得，展現其卓越領導與國際影響力。

由亞洲企業商會主辦的「亞太傑出企業獎 (APEA)」是亞太地區最具指標性的企業榮譽之一，旨在表彰表現卓越與特殊貢獻的企業與領導者，本屆競爭更加激烈，共有超過 200 家台灣企業參與評選，聯嘉光電控股連 4 年獲獎，是極具代表性的肯定。

而黃昉鈺三度蟬聯「卓越企業領袖獎」，憑藉其前瞻視野與堅定執行力，克服地緣政治和匯率風險，推動墨西哥新廠布局、美國密西根廠轉型升級，使聯嘉在這波國際經濟的動盪中化危機為轉機，公司治理表現也名列臺灣市值 50-100 億元上市公司前 10%。

黃昉鈺表示，願景是將聯嘉光電集團打造成全球車業創新光源領導廠商、永續經營的幸福企業；目前聯嘉在北美市場維持每 7.1 輛新車就有 1 輛採用聯嘉產品，市占率達 10-12%，並在 2024 年創造 28% 的高營收成長，年營業額突破 55 億元，創下歷史新高。

黃昉鈺也強調 DEI(多元、平等、共融)，無論是全集團持續推動「月月有公益』、成立女性主管成長社並舉辦女性友善職場論壇，並落實外籍同仁人權平等，透過一系列措施展現在 ESG 的承諾與實踐。

聯嘉除了與 GM、Ford、TESLA、BMW、Porsche 等超過 45 家全球知名汽車品牌深度地合作，還進一步與國際大廠攜手合作推動「車用產品碳足跡的調查與減碳」，展現身為全球供應鏈永續夥伴的決心。