〈美對等關稅〉美進口車降至零關稅? 汽車全聯會理事長：其實廠商更介意貨物稅

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-10 20:24

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近期美國對等關稅逐步公告，台、美仍在談判中，有國內媒體報載，美國進口車關稅恐從 17.5% 降到 2.5% 或 0% 關稅。商總監事、汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村今 (10) 日受訪時表示，美進口車調降關稅對消費者利多，一定比台廠更便宜，國內汽車或代銷業者一定會有擔憂，車廠也會考慮是否續留台灣造車。

汽車全國聯合會理事長劉錦村。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

商總會員大會於今日登場，針對美進口車可能降稅。劉錦村在會前表示，若調降美國車進口關稅，國內業者一定會有擔憂，是否在台灣持續製造及銷售，但對購車者是利多因素。

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劉錦村說明，以相同日系品牌車種豐田為例，從日本或美國進口車一定會比國產車更便宜，若調降最多至零關稅，一輛 400 萬進口轎車，價錢會減少 40 萬元以上。

但他也認為國內車商或代理商，並非對於進口車關稅從 17.5% 調降在意，而是介意汽車貨物稅部份，是否反映在售價上面，目前汽車貨物稅高達 25%-30%， 才是導致台灣國產車價格相對較進口車更高的原因。

但商總理事長許舒博卻表示，美國車在世界上競爭力偏低，影響相對不大，他認為台美對等關稅中，最重要的是農業這塊，政府談判時，不僅要保護台灣的農民，第二是要把關美國進口的農產品對於民眾健康的食安，遠比汽車關稅重要。