鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-29 17:54

TNCAP(台灣新車安全評等計畫) 今 (29) 日公布第 4 季四項車型評等結果，據車安中心指出，四輛評測車輛結果中，HYUNDAI(韓國現代) CUSTIN 獲四顆星，HYUNDAI TUCSON L 獲三顆星及車輛業者自費申請評等的 TOYOTA(豐田)YARIS CROSS 獲四顆星，LUXGEN(納智捷)n7 則獲得五顆星。

車安中心表示，依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」，執行 TNCAP 的主、被動安全評等試驗，辦理完成計分及轉換星級評等，其中 TOYOTA YARIS CROSS 及 LUXGEN n7 車型首次分別選擇新增指定的西班牙 IDIADA 及美國 CALSPAN 國外檢測機構執行試驗, 國內外送測作法皆一致，均依 TNCAP 規章辦理，展現業界對 TNCAP 的認同，亦代表 國際作法接軌，持續邁向國際化。此次揭露四車型評等內容可至 TNCAP 官網參閱。

‌



據 TNCAP 評測，HYUNDAI CUSTIN 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 74%、兒童保護 75%、行人保護 67% 及安全輔助 69%，依據星級評等平衡標準規定 CUSTIN 整體星級評等為四顆星。

HYUNDAI TUCSON L 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 72%、兒童 55%、行人 52% 及安全輔助 71%，車型整體星級評等為三顆星。

TOYOTA YARIS CROSS 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 80%、兒童 71%、行人 82% 及安全輔助 66%，車型整體星級評等為四顆星；LUXGEN n7 安全領域得分率中分別獲得成人保護 90%、兒童 87%、行人 68% 及安全輔助 86%，整體星級評等為五顆星最高。

車安中心表示，TNCAP 第一版制度自 20223 年實施迄今，共完成 25 個車型評等結果公布 (包含 5 個業者自費評等車型)，參考國際間 NCAP 作法頒 TNCAP 制度第一版獎項，鼓勵積極參與支持 TNCAP 的車輛業者以及安全性表現最佳的車型代表。包括：一、卓越參與獎: 裕隆汽車製造股份有限公司；二、參與獎: 台灣本田汽車股份有限公司、國瑞汽車股份有限公司；三、TNCAP 最佳旅行式車型獎: TESLA MODEL Y；四、TNCAP 最佳轎式車型獎: FORD FOCUS。