鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-30 17:05

‌



受政策支持和即將到來國慶假期的樂觀情緒推動，香港股市四大指數今 (30) 日連 2 日收漲，恒生指數(HSI) 終場收高 0.87% 至 26855.56 點，9 月漲幅 7.09%，今年迄今攀漲 33.88%，恒生科技指數 (HSTECH) 收紅 2.24% 至 6465.66 點，創近 4 年新高，9 月漲 13.95%，年初至今漲 44.71%，國企指數亦漲 1.07%，年初至今漲 31.08%，紅籌指數收漲 0.48%。

〈港股盤後〉政策支持與節前樂觀情緒推動 恒指二連揚 月線連五紅（圖：Shutterstock）

大盤方面，科網股全線上漲，快手漲超 7%，嗶哩嗶哩漲超 6%，阿里巴巴、網易漲超 2%，美團、京東、百度張超 1%，半導體類股亦表現強勢，華虹半導體漲超 10%，生物醫藥概念午後走強，藥明康得漲超 8%，蘋果概念拉升，漲超 9%。今日 3 檔新股上市，西普尼漲近 260%，紫金黃金國際漲超 68%，博泰車聯漲超 53%。

‌



消息面上，多家供應商今日宣佈上調記憶體價格，三星向主要客戶表示，（LPDDR）4X·5·5X 的價格將上升 15-30%。供應鏈人士表示，在美光恢復報價後，美光針對 DRAM 及 NAND 產品的新報價均有明顯調升，基本漲幅達 20% 以上。根據 CFM 最新報價，本周 DDR4、DDR5 產品近乎全線漲價，其中「DDR4 8Gb 3200」產品周漲幅達 25%。

此外，在 DeepSeek 昨日發布新模型後，投資人對中國半導體類股上漲重拾信心，加之中國向投資項目注資 5000 億元人民幣，進一步提振市場情緒。

蘋果 iPhone 17 系列自 9 月 19 日正式開售以來，銷量熱度始終較高，目前在蘋果官網預訂，發貨時間仍需等 3-4 周。據媒體報導，在預售首周表現強勁後，蘋果已通知兩家供應商，將 iPhone17 的日產量至少提升 30%。Wedbush 分析師指出，iPhone 17 系列的全球需求較去年 iPhone 16 高出 10% 到 15%，這正在推動蘋果進入新一輪成長周期。