鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-17 17:00

港股主要指數周三 (17 日) 齊步反彈，恒生指數(HSI) 上漲 0.92% 至 25468.78 點，國企指數收紅 0.98% 至 8843.57 點，恒生科技指數 (HSTECH) 攀漲 1.03% 至 5457.95 點，紅籌指數收平，報 4060 點，恒指盤中一度轉跌。

〈港股盤後〉科技、金融集體回暖 恒指終止連二黑 恒科從數周低點反彈（圖：Shutterstock）

大盤方面，科技股普遍走漲，美團、快手、百度、騰訊、阿里巴巴等均收漲超 1%；保險族群午後拉升，中國人壽漲 4.31%，新華保險、中國太保漲超 3%。受國際貴金屬價格影響，港股黃金及貴金屬概念同樣走強，中國白銀集團收漲 7.35%，潼關黃金、山東黃金、靈寶黃金均收漲超 2%；航空股全天強勢，南方航空漲超 5%；半導體股午後走高，華虹半導體與中芯國際漲超 2%。

‌



下跌族群方面，軍工股、燃氣股、水務股全天低迷，全市場逾 20 檔個股跌超 10% 以上，其中廣聯科技控股尾盤一度大跌超 37%。

此外，香港持牌虛擬資產交易所 HashKey Exchange 母企 HashKey Holdings 周三在港交所掛牌上市，股價開漲 6.7 港幣，較發行價 6.68 元高 0.3%，盤中一度漲逾 8%，但隨即掉頭向下，終場收低 0.15% 至每股 6.67 港元。

消息面上，最新數據顯示，中國三大航空公司上月淡季客座率表現亮眼，東方航空、南方航空與中國國航分別較一年前成長 3.04%、1.36% 及 4%。