〈港股盤後〉恒指止跌 收漲0.12% 科技及鋰電板塊承壓

鉅亨網新聞中心 2025-12-18 16:42

港股主要股指周四 (18 日) 早盤震盪下挫，但市場情緒在午後有所回暖，恒生指數尾盤成功翻紅。截至收盤，恒生指數微幅收漲 0.12%，報 25498.13 點，全日大市成交額達 1623.77 億港元。然而，受到美股科技股集體下挫的影響，恒生科技指數全日表現弱勢，收盤跌 0.73%，國企指數則跌 0.02%。

恒指止跌 收漲0.12% 科技及鋰電板塊承壓(圖:shutterstock)

盤面上，航空板塊表現搶眼，持續走強。三大航空股漲幅明顯，其中中國東方航空股份大漲超過 8%，中國南方航空股份漲超 5%，中國國航漲超 4%。中信證券分析指出，由於淡季航司客座率維持在高位，加上短期公商務需求持續恢復，並與匯率溫和升值共振，預期航司第四季度的利潤虧損有望大幅收窄。

能源板塊同樣表現活躍，煤炭股在午後強勁走升，匯力資源漲幅超過 9%。信達證券認為，在市場流動性充裕的環境下，煤炭板塊具備「反內卷」特性，且擁有高股息安全邊際支撐，仍具有中長期戰略性的投資機遇。此外，石油股、燃氣股等能源板塊多數走俏，油氣生產商概念股震盪上行，中國石油化工股份漲超 3%。

金融方面，內銀股普遍上漲，招商銀行收漲 2.43%，工商銀行、農業銀行、建設銀行均漲超 1%。中金預計，受淨息差壓力進一步收窄等因素影響，明年內銀股的營業收入及純利有望按年上升。

與此同時，大型科網股普遍走低，拖累市場情緒。小米集團收跌 2.47%，阿里巴巴跌 1.3%，京東、百度亦飄綠。