〈港股盤後〉恒指震盪上行漲0.75% 科指表現強勢升逾1.1%

港股主要指數周五 (19 日) 震盪上行收高，截至收盤，恒生指數報收 25690.53 點，上漲 192.4 點，漲幅 0.75%；恒生科技指數收報 5479.04 點，上漲 60.75 點，漲幅 1.12%。此外，國企指數也錄得 0.68% 的漲幅。今日大市成交依然活躍，成交金額達 2211.86 億港元。

在板塊表現方面，汽車股與能源儲存概念股領漲大盤。小鵬汽車 - W 全日收漲 7.65%，表現最為亮眼；零跑汽車與理想汽車 - W 也分別上漲 5.74% 及超過 3%。能源儲存方面，洪橋集團漲逾 3%，寧德時代、中創新航等則漲超 2%。寧德時代的漲勢受惠於其江西鋰礦項目的環評公示進展，市場視其為復產流程的正常審批環節。

生物醫藥板塊同樣走勢強勁，藥明生物漲幅超過 4%。這主要受到消息面影響：美國參議院通過了 2026 財年國防授權法案（NDAA），其中修訂後的《生物安全法案》未具體點名任何公司，被市場解讀為利空出盡，行業回歸增量邏輯。