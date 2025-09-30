search icon



一、為何巴菲特遺產都押 S&P 500

cover image of news article
【ETF觀察】巴菲特看好S&P 500 ETF，但「美股50大」更勝一籌？(圖:shutterstock)

股神巴菲特多年來都強調一個簡單卻強大的投資哲學：長期投入 S&P 500 指數。他甚至公開表示，為妻子規劃的遺產中，有九成配置在 S&P 500 ETF。這檔被視為美國經濟縮影的指數，涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜等龍頭企業，讓投資人能分散風險並掌握長期成長紅利。


二、美股龍頭 50 大，報酬率竟超越大盤？

不過，隨著市場集中度提高，一個新的投資策略逐漸浮現：聚焦標普 500 中的前 50 大龍頭企業。歷史數據顯示，標普 500 卓越 50 指數的年化報酬率，往往優於整體 S&P 500。近期在台掛牌的 009813 ETF，正是追蹤這項指數，讓投資人用一檔 ETF 就能「去蕪存菁」，鎖定美股最具代表性的企業。

三、009813 能否抓住集中化趨勢的黃金機會？

相比傳統大盤 ETF，009813 背後的投資邏輯是否更能捕捉美股集中化趨勢？半年配息、成分股汰弱留強的設計，又能否帶來長期超額報酬？這些疑問，也正是投資人觀望與評估的關鍵…

