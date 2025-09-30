【ETF觀察】巴菲特看好S&P 500 ETF，但「美股50大」更勝一籌？

‌



不過，隨著市場集中度提高，一個新的投資策略逐漸浮現：聚焦標普 500 中的前 50 大龍頭企業。歷史數據顯示，標普 500 卓越 50 指數的年化報酬率，往往優於整體 S&P 500。近期在台掛牌的 009813 ETF，正是追蹤這項指數，讓投資人用一檔 ETF 就能「去蕪存菁」，鎖定美股最具代表性的企業。