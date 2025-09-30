樂迦再生國際業務報捷 竹北新廠簽首張三期CDMO跨國投產MOU
鉅亨網記者劉玟妤 台北
樂迦再生 (6891-TW) 竹北新廠將於 2026 年完工，今 (30) 日宣布與澳洲 Cambium 簽署合作備忘錄 (MOU)，Cambium 將在樂迦完成美國 FDA 查廠與 GMP 認證後，委託樂迦進行旗下在台灣、美國、澳洲等三地進行三期臨床試驗的乾眼症新藥 Elate Ocular 相關的 CDMO 業務。
樂迦表示，結合台灣 AI 與 IT 技術所打造的竹北智慧細胞 GMP 新廠，成功架構智慧工廠與國際委託製造平台，此次首度獲第三期試驗藥物的 CDMO 投產 MOU 是一大里程碑，未來將持續爭取歐洲等國際訂單。
樂迦指出，除此次簽署 MOU 外，Cambium 近期也宣布與法國 Benta SAS 簽訂乾眼症新藥 Elate Ocular 的中東與歐洲市場授權合作。未來除中東與歐洲市場外，其他國際市場的臨床與商業化量產，將皆由樂迦智慧工廠承接，近一步加速擴大市場規模。
樂迦說明，Cambium 為澳洲掛牌的臨床階段新藥公司，技術來源為母公司正揚生醫，專利開發的人類血小板裂解液 (hPL)，旗下產品線包括乾眼症新藥、骨關節炎，及其他組織修復適應整等臨床階段新藥。
正揚積極布局台灣、美國及澳洲等地，除 Cambium 外，還有位於美國的艾瑞生醫、德科維聯合科技，以及 Amber BioLife 等生技公司，主要產品涵蓋口腔、再生與新藥開發領域。
樂迦董事長邱俊榮表示，此次與 Cambium 簽署 MOU 代表「立足台灣，全球接單」的目標可以實踐，一但通過美國 FDA 查廠，未來不僅將協助國際藥廠臨床與商業化量產，也成為台灣再生醫療技術銜接國際的橋樑，讓台灣廠商能透過樂迦的智慧工廠平台，以更具競爭力的成本取得 FDA 查廠驗證，連結國際市場。
Cambium 執行長 Karolis Rosickas 則提到，樂迦興建中的竹北廠因其將符合 FDA 與 GMP 規範，是亞洲少數能同時滿足臨床試驗與商業化生產的智慧工廠，除符合臨床階段需求，也能因應上市後的產能供給，因此選擇與樂迦合作，未來不排除有進一步合作的機會。
