在全球經貿環境變動劇烈，美國關稅戰、地緣政治風險升溫，以及即將實施的碳關稅等嚴峻挑戰下，全球供應鏈正加速重組，對傳統製造業，特別是扣件產業，造成了前所未有的壓力。在這樣的背景下，中小企業必須透過數位化升級，才能在全球市場中站穩腳跟，璟鋒工業即是因獲產發署補助而成功轉型，產品良率從 92％一舉躍升至 99％的高水準。

產發署補助轉型導入AI 璟鋒工業海外訂單成長4成 晉級雙B車一線供應商。

成立於 2005 年的璟鋒工業，長期深耕於車用防鬆螺帽扣件的生產製造。儘管公司以其精密的工藝技術立足業界，但過去卻深受傳統製造模式的制約。繁瑣的工單流程與資訊系統間的多重斷點，不僅大幅拉長了產品交期，更導致了難以掌握的庫存堆積，嚴重削弱了其國際接單能力與整體競爭力。

為徹底擺脫困境，璟鋒工業積極推動智慧製造與 AI 應用。公司運用產業發展署「智慧機械 - 產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用計畫」的補助資源，加速了轉型步伐。他們首先導入了基於 Web 架構的資料採集與監控系統（SCADA），將主要的生產設備全面聯網。更進一步，將 SCADA 與企業資源規劃系統（ERP）、工廠製造執行系統（MES）無縫整合，串聯了從工單派發、人員投入到機台稼動的所有報工資訊，成功建置出「生產智造資訊平台」。

這項變革帶來了立竿見影的成效：產品平均交期由原來的 90 天大幅縮短至 70 天；設備無預警停機次數從每週 10 次銳減至 5 次；整體設備效率（OEE）從 45％顯著提升至 65％；製程不良導致的報廢成本，每年成功減少達 200 萬元。

在品質提升方面，璟鋒工業針對螺帽成型製程中易出現不良品的環節，安裝了高精度的壓力感測裝置，即時蒐集鍛造生產曲線趨勢。這些趨勢數據包含潤滑油壓不足、線料缺陷、模具破損等異常事件資訊。接著，透過導入 AI 深度學習進行精準分析，建立了金屬扣件鍛造成型品質異常的分類與預警模組，從根本上優化了製程管控，有效避免了持續生產不良品。

為了追求極致良率，璟鋒蒐集了超過 2 萬筆瑕疵品數據供 AI 學習，並導入自動光學全檢機，實現人機協同的完善檢測流程。最終，產品良率從 92％成功躍升至 99％的高水準。

這些亮眼成果大幅增加了海外客戶對璟鋒的信賴度。璟鋒工業不再僅是區域型供應商，而是成功躍升為能夠與賓士（Mercedes-Benz）、BMW 等頂級汽車品牌，以及 BUFAB、BULTEN 等國際扣件大廠直接合作的 Tier 1 供應商。這一里程碑，使其海外訂單量成長了 40%，出口額增加 2 億元。

對於一家由中小企業起家的扣件製造商而言，這無疑是一次跨越式的歷史性轉折，充分證明了智慧製造確實能成為台灣傳統產業升級與強化國際競爭力的關鍵動力。