鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至29.79元，預估目標價為192.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.96元上修至29.79元，其中最高估值35.7元，最低估值26.45元，預估目標價為192.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|35.7(35.7)
|32.26
|30.05
|最低值
|26.45(26.45)
|-0.49
|10.04
|平均值
|30.26(30.4)
|19.02
|18.7
|中位數
|29.79(28.96)
|20.95
|17.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|412,558,190
|399,046,930
|385,258,390
|最低值
|368,667,350
|302,701,450
|325,959,900
|平均值
|382,928,460
|350,889,140
|358,710,570
|中位數
|375,225,000
|344,047,000
|361,812,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|64.87
|16.7
|87.07
|45.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
