search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至29.79元，預估目標價為192.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.96元上修至29.79元，其中最高估值35.7元，最低估值26.45元，預估目標價為192.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值35.7(35.7)32.2630.05
最低值26.45(26.45)-0.4910.04
平均值30.26(30.4)19.0218.7
中位數29.79(28.96)20.9517.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值412,558,190399,046,930385,258,390
最低值368,667,350302,701,450325,959,900
平均值382,928,460350,889,140358,710,570
中位數375,225,000344,047,000361,812,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.8716.787.0745.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		463,567,897276,714,825627,283,761489,406,832

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
長榮178-1.11%
美元/台幣30.545+0.35%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
長榮

71.43%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
長榮

71.43%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty