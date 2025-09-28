交際費、分期繳稅最受爭議！財政部召開會議傾聽民意 研擬修法保障納稅人權益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-28 09:32

財政部 26 日召開「納稅者權利保護諮詢會」第 3 季會議，由次長李慶華代理主持，邀集專家學者、公會代表共同討論稅制改革與納稅人權益保障議題。此次會議聚焦兩大重點：營利事業交際費認列範圍，以及分期繳稅期限違反後的催收機制，展現財政部持續傾聽民意、推動公平合理課稅的決心。

交際費認列、分期繳稅最受爭議！財政部召開會議傾聽民意 研擬修法強化公平課稅。

財政部表示，為落實《納稅者權利保護法》，本次會議除彙整第二季各稅捐機關與海關辦理納稅者權利保護案件的情形，並提出分析報告外，也針對近期業界與民間關注的稅務議題進行深入討論，期望透過諮詢機制，讓稅制更貼近社會實際需求。

在交際費認列方面，與會委員建議，對於以有價證券買賣或投資為主要業務的營利事業，其所獲得的股利收入及依權益法認列的投資收益，應可納入《所得稅法》第 37 條所規範的交際應酬費用限額範圍。此舉有助於落實租稅公平原則，避免不同產業間因認列標準差異而產生不公平的稅負。

另一項受到關注的議題是分期繳稅制度的彈性。委員指出，現行《稅捐稽徵法》第 27 條規定，若納稅人未依限繳清分期稅款餘額，稅捐機關可立即進行催收，可能導致納稅人陷入經濟困境。建議修法增訂補救機制，提供合理繳納彈性，讓納稅人能在不影響生活的前提下履行納稅義務，也有助於提升徵納雙方的互信與和諧。

財政部強調，納稅者權利保護諮詢會是依《納稅者權利保護法》設立的制度性平台，定期召開會議，廣納各界意見，並將會議紀錄與成果報告公開於財政部網站「納稅者權利保護專區」，確保資訊透明、政策公開。