鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-27 13:24

美國聯準會今年降息步調一再遞延，護國神山台積電趁著利率水準高檔之際，積極布局美元計價的固定收益市場，近 3 個月加碼 4 家公司債約 1.25 億美元 (約合新台幣 38 億元)，持債總金額 4.28 億美元 (約合新台幣 130 億元)，台積電除了搶當花旗、高盛等金融債主之外，持債名單中赫見與 OpenAI 簽下史詩級大單的 AI 資料中心業者甲骨文 (Oracle)。

台積電不只買金融債還入手甲骨文公司債 近3月斥1.25億美元買這4家。（圖：shutterstock）

台積電 (2330-TW) 於 9 月 25 日代子公司 TSMC Global 公告，自今年 7 月 11 日至 9 月 25 日間，分批買進花旗 (Citigroup)、美國銀行 (Bank of America)、甲骨文 (Oracle) 等高評級的公司債。

台積電指出，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資 (包含股票、債券等)，其投資總額約占公司總資產的 5.93%，這類投資占了股東權益的 7.82%。

台積電於 9 月 26 日再次公告，TSMC Global 取得 2 檔固定收益證券，包括高盛集團 (Goldman Sachs) 與美銀的公司債。

根據公告，台積電持有這 4 家公司債券總額約 4.28 億美元，從個別公司來看，台積電最愛花旗，持有部位總金額達 2.3 億美元；持有高盛債券總金額達 1.25 億美元；美銀公司債總金額 6090 萬美元；甲骨文公司債總金額 1200 萬美元。

根據外媒報導，甲骨文 24 日發行 180 億美元 (約新台幣 5490 億元) 的公司債券，創下今年以來美國市場次高紀錄。公司表示，這筆資金將主要用於支持其雲端基礎設施和 AI 業務的擴張。

台積電此次投入 1200 萬美元購買甲骨文的公司債，編號為 68389XDH5，具固定的票面利率 4.450%，到期日為 2030 年 9 月 26 日。

法人分析，TSMC Global 持續增持金融債與公司債，一方面可靈活運用海外資金，避免換匯風險，另一方面透過高評級的公司債鎖定穩定收益，尤其是在美國聯準會啟動降息周期，公司債更具吸引力，可兼顧收益性與流動性，符合台積電整體財務規劃策略。