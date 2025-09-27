陸港股鹹魚翻身！小資族蜂擁跨國股票基金 定時定額金額創近1季新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
隨著關稅議題淡化、市場風險情緒回升，小資族進場意願提高，推升境內跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近 1 季新高，其中加碼首選行情鹹魚翻身的大中華基金及強勢科技題材。
近 1 季全球股市屢創新高，除了推升基金情績效及規模表現，也帶動定時定額投資熱度。投顧公會最新統計顯示 (截至 2025/8 月底止)，跨國投資股票型基金整體定時定額扣款金額來到 11.9 億元，為今年 5 月以來新高。
近年表現相對落後的陸港股，在此波行情明顯鹹魚翻身，讓大中華基金再度重回小額投資人懷抱，包括復華華人世紀、國泰中國內需增長、國泰中國新興戰略及安聯中華新思路等基金，近 1 季定時定額扣款金額增長躍居跨國投資股票型基金前茅。
此外，科技主題基金因科技股牛氣沖天，亦成為近 1 季定時定額參與強勢行情首選，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、統一新亞洲科技能源、第一金全球 AI 人工智慧等基金，近 1 季定時定額扣款金額及筆數增長皆有突出表現。
投信法人表示，Fed 上周宣布降息後，全球股市創下今年來單周最大資金流入紀錄，凸顯市場對後市看法仍偏多，預期隨資金流動性增加、企業獲利成長，使風險性資產仍有表現空間，欲在高檔行情布局，建議透過定時定額等投資方法，兼顧投資機會並平衡波動風險。
復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，因應 AI 產業趨勢發展，驅使大型跨國科技公司及各國政府紛紛投入欲建立足夠 AI 基建及算力以維持競爭力，加以潛在算力需求龐大，讓 AI 受惠供應鏈題材成為布局全球股市及陸港股不可或缺的投資亮點。
跨國股票基金定時定額扣款金額增加排行
|
基金名稱
|
扣款金額 (千)
|
扣款筆數
|
統一全球新科技基金
|
8,431
|
773
|
復華華人世紀基金
|
7,084
|
924
|
國泰中國內需增長基金
|
3,623
|
155
|
統一新亞洲科技能源基金
|
2,584
|
502
|
國泰中國新興戰略基金
|
2,174
|
99
|
安聯中華新思路基金
|
1,421
|
157
|
國泰中港台基金
|
721
|
78
|
國泰新興市場基金
|
710
|
53
|
第一金全球 AI 人工智慧基金
|
512
|
110
|
復華全球物聯網科技基金
|
484
|
621
註：篩選近 1 季定時定額扣款金額、筆數皆成長之跨國股票型基金
資料來源：投信投顧公會，新台幣主級別統計至 2025/8 月底止。
