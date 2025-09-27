陸港股鹹魚翻身！小資族蜂擁跨國股票基金 定時定額金額創近1季新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-27 11:10

隨著關稅議題淡化、市場風險情緒回升，小資族進場意願提高，推升境內跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近 1 季新高，其中加碼首選行情鹹魚翻身的大中華基金及強勢科技題材。

近 1 季全球股市屢創新高，除了推升基金情績效及規模表現，也帶動定時定額投資熱度。投顧公會最新統計顯示 (截至 2025/8 月底止)，跨國投資股票型基金整體定時定額扣款金額來到 11.9 億元，為今年 5 月以來新高。

近年表現相對落後的陸港股，在此波行情明顯鹹魚翻身，讓大中華基金再度重回小額投資人懷抱，包括復華華人世紀、國泰中國內需增長、國泰中國新興戰略及安聯中華新思路等基金，近 1 季定時定額扣款金額增長躍居跨國投資股票型基金前茅。

此外，科技主題基金因科技股牛氣沖天，亦成為近 1 季定時定額參與強勢行情首選，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、統一新亞洲科技能源、第一金全球 AI 人工智慧等基金，近 1 季定時定額扣款金額及筆數增長皆有突出表現。

投信法人表示，Fed 上周宣布降息後，全球股市創下今年來單周最大資金流入紀錄，凸顯市場對後市看法仍偏多，預期隨資金流動性增加、企業獲利成長，使風險性資產仍有表現空間，欲在高檔行情布局，建議透過定時定額等投資方法，兼顧投資機會並平衡波動風險。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，因應 AI 產業趨勢發展，驅使大型跨國科技公司及各國政府紛紛投入欲建立足夠 AI 基建及算力以維持競爭力，加以潛在算力需求龐大，讓 AI 受惠供應鏈題材成為布局全球股市及陸港股不可或缺的投資亮點。

跨國股票基金定時定額扣款金額增加排行

基金名稱 扣款金額 (千) 扣款筆數 統一全球新科技基金 8,431 773 復華華人世紀基金 7,084 924 國泰中國內需增長基金 3,623 155 統一新亞洲科技能源基金 2,584 502 國泰中國新興戰略基金 2,174 99 安聯中華新思路基金 1,421 157 國泰中港台基金 721 78 國泰新興市場基金 710 53 第一金全球 AI 人工智慧基金 512 110 復華全球物聯網科技基金 484 621

