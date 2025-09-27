Anthropic國際員工增至3倍 拼挑戰 OpenAI 霸主地位

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-27 04:30

‌



《CNBC》周五 (26 日) 報導，Anthropic 的客戶數在兩年內從不到 1000 家激增至超過 30 萬家。該公司宣布 2025 年將國際員工增為 3 倍、應用 AI 團隊規模擴大至 5 倍，以加強與 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 和 Google 的競爭。

Anthropic宣布大幅擴張國際業務。(圖:Anthropic)

估值高達 1830 億美元的 Anthropic 正加速全球企業擴張步伐，隨著各行業對其 Claude 模型需求激增，公司正積極將業務版圖將擴展至美國以外。

‌



Claude 近 80% 使用者來自美國以外地區。以人均計算，韓國、澳洲和新加坡的採用率已超越美國。

Anthropic 首席商務官 Paul Smith 接受《CNBC》專訪時表示，Anthropic 國際成長速度超出最樂觀預測，主要客戶在當地設點前就已開始使用服務。

該公司正在印度、澳洲、紐西蘭、韓國和新加坡招募國家負責人，並在英國、歐洲各地、德國、奧地利和瑞士擴張。Anthropic 將在東京開設首個亞洲辦公室，在都柏林和倫敦新增逾 100 個職位，並在蘇黎世設立研究中心。

Anthropic 最近營收年化達 50 億美元，較 2024 年初的 8700 萬美元大幅成長。5 月推出的 Claude Code 已成為價值 5 億美元的產品，3 個月內使用量成長 10 倍。