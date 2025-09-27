Anthropic國際員工增至3倍 拼挑戰 OpenAI 霸主地位
鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周五 (26 日) 報導，Anthropic 的客戶數在兩年內從不到 1000 家激增至超過 30 萬家。該公司宣布 2025 年將國際員工增為 3 倍、應用 AI 團隊規模擴大至 5 倍，以加強與 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 和 Google 的競爭。
估值高達 1830 億美元的 Anthropic 正加速全球企業擴張步伐，隨著各行業對其 Claude 模型需求激增，公司正積極將業務版圖將擴展至美國以外。
Claude 近 80% 使用者來自美國以外地區。以人均計算，韓國、澳洲和新加坡的採用率已超越美國。
Anthropic 首席商務官 Paul Smith 接受《CNBC》專訪時表示，Anthropic 國際成長速度超出最樂觀預測，主要客戶在當地設點前就已開始使用服務。
該公司正在印度、澳洲、紐西蘭、韓國和新加坡招募國家負責人，並在英國、歐洲各地、德國、奧地利和瑞士擴張。Anthropic 將在東京開設首個亞洲辦公室，在都柏林和倫敦新增逾 100 個職位，並在蘇黎世設立研究中心。
Anthropic 最近營收年化達 50 億美元，較 2024 年初的 8700 萬美元大幅成長。5 月推出的 Claude Code 已成為價值 5 億美元的產品，3 個月內使用量成長 10 倍。
Anthropic 主打純 AI 服務策略，讓企業直接使用 Claude 的先進模型，而不是將 AI 功能嵌入到既有軟體中。隨著企業從試驗階段轉向大規模應用，這種做法成為重要的競爭優勢。
延伸閱讀
- 微軟與OpenAI夥伴關係生變？Copilot助理整合勁敵Anthropic的AI模型
- Anthropic估值破1800億美元 摩根大通：API比對手貴8倍、高定價難持續
- 必須保護！Anthropic執行長：晶片也許是美國當下對中國的「僅存優勢」
- 臉書廣告靠對手技術？Meta擬用Google Gemini提升投放精準度
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇